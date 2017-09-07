Жаловаться на коррупцию жители Хабаровского края смогут круглые сутки
Телефон доверия краевого управления Росреестра теперь работает ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов.
Телефон доверия краевого управления Росреестра теперь работает ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов.
По номеру
В нерабочее время информацию запишет автоответчик. Время записи сообщения — пять минут. Заявитель должен назвать свое имя, фамилию, отчество, электронный или почтовый адрес и, если возможно, свою должность и представляемую организацию. Максимальный срок, в который будет рассмотрено обращение, — 30 дней.
Конфиденциальность обращения гарантируется. Сотрудники ведомства не будут рассматривать анонимные и неразборчивые жалобы, а также те обращения, которые не касаются вопросов коррупции, не содержат почтового адреса или адреса электронной почты.
Добавим, что за предоставление заведомо ложной информации о совершении преступления статья 306 УК РФ предусматривает ответственность, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на