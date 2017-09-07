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06:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Жаловаться на коррупцию жители Хабаровского края смогут круглые сутки

Телефон доверия краевого управления Росреестра теперь работает ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов.

По номеру 8 (4212) 43−79−51 можно пожаловаться на действия сотрудников территориального Росреестра, имеющие коррупционную составляющую или связанные с несоблюдением установленных ограничений и запретов.

В нерабочее время информацию запишет автоответчик. Время записи сообщения — пять минут. Заявитель должен назвать свое имя, фамилию, отчество, электронный или почтовый адрес и, если возможно, свою должность и представляемую организацию. Максимальный срок, в который будет рассмотрено обращение, — 30 дней.

Конфиденциальность обращения гарантируется. Сотрудники ведомства не будут рассматривать анонимные и неразборчивые жалобы, а также те обращения, которые не касаются вопросов коррупции, не содержат почтового адреса или адреса электронной почты.

Добавим, что за предоставление заведомо ложной информации о совершении преступления статья 306 УК РФ предусматривает ответственность, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по Хабаровскому краю.

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