Жаловаться на коррупцию жители Хабаровского края смогут круглые сутки

По номеру 8 (4212) 43−79−51 можно пожаловаться на действия сотрудников территориального Росреестра, имеющие коррупционную составляющую или связанные с несоблюдением установленных ограничений и запретов.

В нерабочее время информацию запишет автоответчик. Время записи сообщения — пять минут. Заявитель должен назвать свое имя, фамилию, отчество, электронный или почтовый адрес и, если возможно, свою должность и представляемую организацию. Максимальный срок, в который будет рассмотрено обращение, — 30 дней.

Конфиденциальность обращения гарантируется. Сотрудники ведомства не будут рассматривать анонимные и неразборчивые жалобы, а также те обращения, которые не касаются вопросов коррупции, не содержат почтового адреса или адреса электронной почты.