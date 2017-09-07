Недетская зона: опасность в себе таят более ста дворов в Хабаровске
О результатах рейда по придомовым территориям рассказала Виктория Трегубенко.
О результатах рейда по придомовым территориям рассказала Виктория Трегубенко.
Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.
Состояние детских площадок на придомовых территориях проверили накануне во время совместного рейда уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, депутат краевой Закдумы Елена Ларионова, члены региональной Общественной палаты. На сегодняшний день более ста дворов уже заявлены как опасные, и проверка это только подтвердила, рассказала корр. ИА AmurMedia Виктория Трегубенко.
Напомним, трагедия в Краснофлотском районе краевого центра произошла в минувшую субботу, 2 сентября, вечером. На детской площадке во дворе дома № 58 на улице Руднева на малолетнего горожанина упала детская горка. По словам очевидцев, металлическая конструкция была не закреплена. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Следствие установило, что выполнение работ и оказание услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества ранее упомянутого дома не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. И как выяснилось в ходе рейда, всевозможными нарушениями в «грешат» десятки детских площадок в Хабаровске.
— Вообще подобные рейды в городе проходят регулярно. Как правило, их полноценными участниками становятся в том числе и управляющие компании. Однако внятный отчет в этот раз смогла только одна управляющая компания. То есть, несмотря на то, что такая работа должна проводиться регулярно, на местах эту обязанность исполняют не все. Проверка показала, что многие детские площадки за время эксплуатации пришли в плачевное состояние. В некоторых дворах конструкции вообще демонтированы. Следует отметить, что при этом есть ряд организаций, которые уже запустили свои проекты по безопасности детских площадок, причем эти они работали все лето. На
При этом детский омбудсмен уточнила, что безопасность детей — это общее дело, которое не должно ложиться исключительно на одни «плечи».
— На самом деле все должны понять одну простую истину: никто за нас ничего не сделает. Пока каждый житель хабаровского края, Российской Федерации не спросит с той же управляющей компании, ничего делаться не будет. У нас же зачастую получается, что мы все норовим сложить на кого-то: главное управление, прокуратуру либо полицию. Но они не могут делать за нас все! Мы самые главные контролеры и мы сами в первую очередь несем ответственность за своих детей. Мы должны быть уверены в их безопасности в любое время суток. Если вы не уверены в безопасности, значит надо приложить к этому все усилия, — отметила Виктория Трегубенко.