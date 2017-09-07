Красноярцы три часа не могут вылететь в Иркутск

Красноярцы не могут вылететь в Иркутск из международного аэропорта «Емельяново». Рейс иркутской компании «ИрАэро» из красноярского аэропорта задерживается уже на три часа. Пассажиры жалуются, что им не сообщают никакой информации о причинах задержки: «Никто из служб не знает, когда мы улетим, и вообще никто ничего не знает», — написал один из пассажиров.