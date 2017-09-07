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06:38 (мск), источник: АиФ Иркутск

Открытый концерт и салют увидят иркутяне 8 сентября

Мероприятие пройдет у ледокола Ангара.

Иркутян приглашают на Большой открытый концерт, который состоится 8 сентября на площади у ледокола Ангара.

Концерт начнется в 20.00. Вход бесплатный. В программе выступления городских рок-коллективов, шоу барабанщиков из Красноярска, файер-шоу и показ косплей коллекции.

Завершится мероприятие в 22.45 большим салютом со стороны плотины ГЭС. Горожанам будет удобно смотреть запуск фейерверков в районе плотины из микрорайона Солнечный, а так же на набережной бульвара Постышева. Организаторы обещают конкурс на лучшее селфи на фоне салюта. Подробности по хэштегу #иркутскийсалют.

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