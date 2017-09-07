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07:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале потеплеет до +22

В Челябинскую область придет небольшое потепление, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 88% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 7 сентября, еще сохранится прохладная погода — столбики термометров не поднимутся выше +19°С, а на севере области +15°С. Ночью и вовсе похолодает до +2−7°С. Однако уже завтра ситуация изменится и воздух прогреется до +17−22°С.

При этом в течение двух дней ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра сегодня составит от двух до семи метров в секунду, а завтра усилится до девяти с отдельными порывами до четырнадцати.

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