На Южном Урале потеплеет до +22

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня днем, 7 сентября, еще сохранится прохладная погода — столбики термометров не поднимутся выше +19°С, а на севере области +15°С. Ночью и вовсе похолодает до +2−7°С. Однако уже завтра ситуация изменится и воздух прогреется до +17−22°С.

При этом в течение двух дней ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра сегодня составит от двух до семи метров в секунду, а завтра усилится до девяти с отдельными порывами до четырнадцати.