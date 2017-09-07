Федеральный эксперт ОНФ: во Владивостоке дороги гораздо хуже хабаровских
По словам Дмитрия Цопова, краевой центр по состоянию проезжей части в России находится «в серединке».
По словам Дмитрия Цопова, краевой центр по состоянию проезжей части в России находится «в серединке».
Хабаровские дороги находятся примерно в середине рейтинга качества дорог по всей России. Однако, несмотря на многочисленные жалобы горожан, в дальневосточной столице дела с состоянием асфальта обстоят лучше, чем в соседнем Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Об этом сообщил эксперт федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. Он посетил Хабаровск в рамках поездки по стране и оценил проблемные магистрали города. Эксперт Общероссийского народного фронта рассказал, что во многих других населённых пунктах состояние дорог оставляет желать лучшего.
«Можно даже далеко не ходить — сравнить с Владивостоком. Там дороги гораздо хуже. Мы увидели, что там ямы встречаются прямо на центральных улицах — вплоть до того, что напротив морвокзала крышка люка наполовину разрушена. Там яма, люк провален, большой поток машин едет — и никто на это не обращает внимания. Здесь (В Хабаровске — прим. ред.) мы проехали вчера, сегодня утром, и таких серьёзных дефектов не нашли. Если сравнивать по России, то это серединка. Мы не скажем, что состояние дорог настолько хорошее, чтобы жители не обращали на это внимание», — изложил свою позицию Дмитрий Цопов.
По его словам, основная проблема города сосредоточена во внутриквартальных проездах. Это видно по интерактивной «Карте убитых дорог»: как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на неё жители наносят самые изношенные участки, а затем голосуют, чтобы обратить к своей дороге как можно больше внимания и чтобы её скорее починили.
«Как мы видим, граждане добавляют
Агентство сообщало, что в рамках инспекции эксперт ОНФ осмотрел улицу Шеронова, по которой у него были замечания ещё в 2015 году. Сейчас трасса оставляет желать лучшего, но представитель администрации Хабаровска рассказал, что дорога уже стоит в плане на ремонт в 2018 году.