Федеральный эксперт ОНФ: во Владивостоке дороги гораздо хуже хабаровских

Источник: Восток Медиа

Хабаровские дороги находятся примерно в середине рейтинга качества дорог по всей России. Однако, несмотря на многочисленные жалобы горожан, в дальневосточной столице дела с состоянием асфальта обстоят лучше, чем в соседнем Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об этом сообщил эксперт федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. Он посетил Хабаровск в рамках поездки по стране и оценил проблемные магистрали города. Эксперт Общероссийского народного фронта рассказал, что во многих других населённых пунктах состояние дорог оставляет желать лучшего.

«Можно даже далеко не ходить — сравнить с Владивостоком. Там дороги гораздо хуже. Мы увидели, что там ямы встречаются прямо на центральных улицах — вплоть до того, что напротив морвокзала крышка люка наполовину разрушена. Там яма, люк провален, большой поток машин едет — и никто на это не обращает внимания. Здесь (В Хабаровске — прим. ред.) мы проехали вчера, сегодня утром, и таких серьёзных дефектов не нашли. Если сравнивать по России, то это серединка. Мы не скажем, что состояние дорог настолько хорошее, чтобы жители не обращали на это внимание», — изложил свою позицию Дмитрий Цопов.

По его словам, основная проблема города сосредоточена во внутриквартальных проездах. Это видно по интерактивной «Карте убитых дорог»: как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на неё жители наносят самые изношенные участки, а затем голосуют, чтобы обратить к своей дороге как можно больше внимания и чтобы её скорее починили.

«Как мы видим, граждане добавляют какие-то участки дорог, и это не центральные улицы — это, всё же, какие-то окраины. Мы видим, что участки, которые набрали наибольшее количество голосов — это Вершинная и Яровая. Это частный сектор. Улица Выборгская, кстати, попала на карту. По ней мы вчера проезжали, увидели, что на ней частично проведён ямочный ремонт, но эффективность не самая лучшая, потому что есть разрушения на этой улице», — отметил Дмитрий Цопов.