В Челябинске из-за смога введен особый экологический режим

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В четырех городах Челябинской области с ночи наблюдается дымовой туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Минэкологии, с двух часов ночи 7 сентября в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино установился режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов. В перечисленных городах объявлена первая степень опасности из-за недостаточного рассеивания вредных примесей.

Синоптики уточняют, что режим «черного» неба сохранится до семи часов вечера четверга. Такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.