В Челябинске из-за смога введен особый экологический режим
Дымовой туман также наблюдается в Карабаше, Сатке и Коркино.
Дымовой туман также наблюдается в Карабаше, Сатке и Коркино.
В четырех городах Челябинской области с ночи наблюдается дымовой туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального Минэкологии, с двух часов ночи 7 сентября в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино установился режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов. В перечисленных городах объявлена первая степень опасности
Синоптики уточняют, что режим «черного» неба сохранится до семи часов вечера четверга. Такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.
Промышленным предприятиям указанных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или