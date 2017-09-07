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07:00 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске из-за смога введен особый экологический режим

Дымовой туман также наблюдается в Карабаше, Сатке и Коркино.

Источник: Reuters

В четырех городах Челябинской области с ночи наблюдается дымовой туман, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Минэкологии, с двух часов ночи 7 сентября в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино установился режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов. В перечисленных городах объявлена первая степень опасности из-за недостаточного рассеивания вредных примесей.

Синоптики уточняют, что режим «черного» неба сохранится до семи часов вечера четверга. Такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

Промышленным предприятиям указанных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы — обращаться к врачу. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

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