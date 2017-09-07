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08:09 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Победительница «Мисс Екатеринбург» дебютирует в театре Сергея Безрукова

Премьера спектакля состоится 30 сентября.

Победительница городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2009» и национального конкурса «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко примет участие в спектакле театра Сергея Безрукова. Уральская красавица пригласила всех на премьеру на своей личной странице в Facebook, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Актриса примет участие в премьере спектакля «Пушкин», который состоится 30 сентября в Московском губернском театре. Художественным руководителем театра является Сергей Безруков.

«Как и обещала, пишу заранее: премьера моего спектакля 30 сентября, В Московском губернском театре в 18.00, спектакль “Пушкин”. Мы всех ждем! Первый выход — самый волнительный, разделим этот момент вместе!» — написала девушка на своей странице.

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Это не первая актерская роль уральской красавицы. Ирина Антоненко в этот году закончила РАТИ — ГИТИС в мастерской А. И. Шейнина. За последние 6 лет девушка сыграла уже несколько ролей в сериалах и кинофильмах. Дебют Ирины состоялся в 2011 году в кинокартине Тимура Бекмамбетова «Фантом». После выхода телесериала «Корабль» (адаптация испанского сериала «Ковчег») на СТС в 2014 году к Ирине Антоненко пришла слава.

В 2009 году она стала победительницей городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», а в 2010 году завоевала престижную корону «Мисс Россия». Лишь спустя 5 лет после Ирины Антоненко, корону «Мисс Россия» завоевала другая екатеринбурженка — София Никитчук. После победы в конкурсе актриса успела поработать в роли телеведущей на телеканале ТНТ. 1 сентября Ирине Антоненко исполнилось 26 лет.

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