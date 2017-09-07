Почти 200 человек задержали на рейде против нелегальных мигрантов в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Напомним, ранее «Вести» сообщали о проведении рейда против нелегальных мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске. Тогда полиция затруднилась предоставить итоги рейда. Вот они. Проверено 2400 граждан ближнего зарубежья, 190 человек доставлены в отделения полиция для разбирательств.

«По результатам проверки составлено более 70 протоколов об административных правонарушениях за нарушения режима пребывания в России и в области дорожного движения», — отметили в МВД.