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08:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Почти 200 человек задержали на рейде против нелегальных мигрантов в Новосибирске

Всего на территории Хилокского рынка проверили почти 2,5 тысячи человек, рассказали в МВД.

Почти 200 человек задержали на рейде против нелегальных мигрантов в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Напомним, ранее «Вести» сообщали о проведении рейда против нелегальных мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске. Тогда полиция затруднилась предоставить итоги рейда. Вот они. Проверено 2400 граждан ближнего зарубежья, 190 человек доставлены в отделения полиция для разбирательств.

«По результатам проверки составлено более 70 протоколов об административных правонарушениях за нарушения режима пребывания в России и в области дорожного движения», — отметили в МВД.

За территорию РФ выдворят 51 мигранта, двоих поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации.

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