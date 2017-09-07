Почти 200 человек задержали на рейде против нелегальных мигрантов в Новосибирске
Всего на территории Хилокского рынка проверили почти 2,5 тысячи человек, рассказали в МВД.
Всего на территории Хилокского рынка проверили почти 2,5 тысячи человек, рассказали в МВД.
Почти 200 человек задержали на рейде против нелегальных мигрантов в Новосибирске, об этом сообщает
Напомним, ранее «Вести» сообщали о проведении рейда против нелегальных мигрантов на Хилокском рынке в Новосибирске. Тогда полиция затруднилась предоставить итоги рейда. Вот они. Проверено 2400 граждан ближнего зарубежья, 190 человек доставлены в отделения полиция для разбирательств.
«По результатам проверки составлено более 70 протоколов об административных правонарушениях за нарушения режима пребывания в России и в области дорожного движения», — отметили в МВД.
За территорию РФ выдворят 51 мигранта, двоих поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации.