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08:13 (мск), источник: VN.ru

Звание «Мисс Интеграция-2017» получила жительница Томска

Финал конкурса красоты для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, прошел в Новосибирске. Звание «Мисс Интеграция-2017» получила 25-летняя студентка из Томска. В этом году соревновались участницы из восьми регионов России и из Казахстана.

Шестого августа в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» прошел финал конкурса Мисс Интеграция. 12 финалисток конкурса красоты — девушки с ограниченными возможностями здоровья — приехали в Новосибирск из разных уголков страны и даже из ближнего зарубежья. Это Владимир и Владимирская область, Краснодарский край, Томск, Санкт-Петербург, Иркутск, Иркутская область, Астана, Абакан, Смоленск, Донецк, Новосибирская область.

Девушки в течение недели активно готовились к выступлению. За плечами конкурсанток несколько репетиций в день, отработка номеров с профессионалами своего дела: педагогами по вокалу, актерскому мастерству, хореографами. Также красавицы приняли участие во всевозможных мастер-классах и тренингах. И все это для того, чтобы в финале конкурса подарить зрителям яркое шоу, наполненное волей к победе, жаждой жизни и настоящей красотой.

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По итогам выступлений, каждая участница победила в определенной номинации, а корону «Мисс Интеграция-2017» получила студентка из Томска Анастасия Блинова. Она учится в Омском государственном техническом университете, в Институте дизайна и технологий. Мечтает купить дом на колесах, чтобы путешествовать.

Звание «Мисс Независимость» получила Александра Теплоухова из Иркутска, работающая секретарем в Доме инвалидов и престарелых. Занимается настольным теннисом, гонками на коляске, пауэрлифтингом. Александра мечтает поплавать с дельфинами, прыгнуть с парашютом, и побывать в Бельгии, в городе Брюгге.

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«Мисс Рукодельница» стала Надежда Цыркунова из Санкт-Петербурга. Надежда — призер «Чемпиона России» по танцам на колясках, участница открытия паралимпиады в Сочи. Замужем, воспитывает шестилетнего сына. Жизненный девиз: «Люди, улыбайтесь, несите позитив в массы!». Мечтает путешествовать и купить домик у моря.

«Мисс Привлекательность» — Екатерина Сухинина из города Ковров. Екатерина очень активная и спортивная девушка, занимается боччей, жимом лежа. Увлекается рукоделием, любит создавать топиарии. Главная цель в жизни — создать крепкую семью, где будет надежный, сильный муж и звонкий детский смех. Девиз: «Улыбайся, не смотря не на какие проблемы».

«Мисс Грация» — Марина Сорочан из Краснодара. Марин, а — студентка четвертого курса юридического факультета Рос НОУ. В свободное время увлекается свит-дизайном, вышиванием, а также делает свадебные аксессуары. Цель в жизни — быть счастливой, несмотря ни на какие обстоятельства. Девиз: «Какие бы преграды ни попадались на пути, нужно помнить, что все только в наших руках!».

«Мисс Улыбка» — Дарина Сафарова из Смоленска. Дарина — КМС по легкой атлетике, занимается баскетболом, водит машину. Главная мечта — создать свою собственную семью.

«Мисс Гениальность» — Наталья Рябцева из Абакана. Она имеет высшее экономическое образование. Любящая мама, воспитывает дочь. Мечтает не останавливаться на своем пути успевать захватывать все самое интересное.

«Мисс Активность» — Валерия Леонова из Донецка. Валерия студентка первого курса Донецкого государственного института физической культуры и спорта. Работает на дому. Девиз: «Женщина должна быть красива всегда и везде, и неважно, в коляске она или в танке».

«Мисс Нежность» — Севда Алиева. Работает дизайнером, профессионально играет на фортепиано, сочиняет музыку, изучает различные инструменты. Участница многочисленных музыкальных конкурсов, в том числе международных .

«Мисс Обаяние» — Светлана Мухтанова из поселка Усть-Ордынский Бурятского округа. Работает в рекламно-производственной компании, член правления районной организации ВОИ, где защищает интересы и права людей с ограниченными возможностями здоровья. Мечтает создать семью, быть еще больше востребованной, помогать людям, побывать на море, съездить за границу, получить права, прыгнуть с парашютом.

«Мисс Стиль» — Марина Шувалова из Владимира. Ведет сайт Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников, менеджер интернет-магазина, мастер ногтевого сервиса. Увлекается пауэрлифтингом, туризмом.

«Мисс Оригинальность» и «Мисс Интеграция» — Анастасия Блинова их Томска. Она учится в Омском государственном техническом университете, в Институте дизайна и технологий. Мечтает купить дом на колесах, чтобы путешествовать.

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