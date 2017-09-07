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08:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе честный полицейский отказался от ежемесячной взятки в 10 тысяч рублей

В Уфе полицейский отказался от ежемесячной взятки, сообщает МВД по РБ.

По материалам дела, полицейский обнаружил нарушение закона на пункте приема металлолома. Он составил протокол, но руководство фирмы предложило ему «прибавку к зарплате» в виде ежемесячной взятки в 10 тысяч рублей. На должностное преступление полицейский не пошел и составил протокол уже об этом.

По результатам рассмотрения дела фирма была оштрафована на 1 миллион рублей.

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