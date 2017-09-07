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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе закрыли овощной рынок из-за антисанитарии

Об этом сообщили местные жители.

На рынке «Евразия», который находится на автодороге Уфа-Затон, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку. Причиной тому послужили жалобы посетителей.

Увы, информация подтвердилась: ревизоры обнаружили серьезные нарушения.

— На территории рынка имеется хозяйственная площадка, частично огороженная бетонными плитами и листами профнастила, при этом часть ограждения нарушена, местами отсутствует, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На заборе имеется плесень, рядом, прямо на бетоне лежат бытовые отходы, из-за чего имеется стойкий запах гнилых продуктов. Мусор сжигали прямо на хозплощадке. Место находится в антисанитарном состоянии.

25 августа судья Ленинского района Уфы вынес решение о приостановлении деятельности овощного рынка на 60 суток. Но руководство рынка быстро устранили нарушения, и уже 31 августа торговая точка снова заработала.

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