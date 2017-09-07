В Уфе закрыли овощной рынок из-за антисанитарии

На рынке «Евразия», который находится на автодороге Уфа-Затон, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку. Причиной тому послужили жалобы посетителей.

— На территории рынка имеется хозяйственная площадка, частично огороженная бетонными плитами и листами профнастила, при этом часть ограждения нарушена, местами отсутствует, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На заборе имеется плесень, рядом, прямо на бетоне лежат бытовые отходы, из-за чего имеется стойкий запах гнилых продуктов. Мусор сжигали прямо на хозплощадке. Место находится в антисанитарном состоянии.