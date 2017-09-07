В Уфе закрыли овощной рынок из-за антисанитарии
Об этом сообщили местные жители.
Об этом сообщили местные жители.
На рынке «Евразия», который находится на автодороге
Увы, информация подтвердилась: ревизоры обнаружили серьезные нарушения.
— На территории рынка имеется хозяйственная площадка, частично огороженная бетонными плитами и листами профнастила, при этом часть ограждения нарушена, местами отсутствует, — рассказали в
25 августа судья Ленинского района Уфы вынес решение о приостановлении деятельности овощного рынка на 60 суток. Но руководство рынка быстро устранили нарушения, и уже 31 августа торговая точка снова заработала.