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07:21 (мск), источник: Newslab.ru

Собаки помогут адаптироваться юным красноярцам к школе

Уникальную методику реабилитации детей разработали в школе № 152.

Особенным школьникам помогут адаптироваться к обучению собаки. Проект красноярского общеобразовательного учреждения № 152 «Собака на радость детям» победил на всероссийском конкурсе грантов от «Рыбаков Фонд», сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Этот проект является уникальным и не имеет аналогов. Его главная цель — поддержка детей с повышенными потребностями. Реабилитацией и социальной интеграцией школьников будут заниматься не только педагоги и волонтеры, но и специально подготовленные собаки-терапевты. Предполагается, что в проект включат 50 учеников школ № 147 (ул. Мате Залки, 4а) и 152 (ул. Ястынская, 9д).

Программа работы обширная, например, детей ждут соревнования по адаптивному спорту «Летающий пёс», также обученные собаки смогут прийти к детям на день рождения. Первые показательные выступления намечены на конец октября. На реализацию проекта учреждение получило 410 тысяч рублей.

Еще один грант от фонда получил проект «Внутреннее пространство Старой Школы» гимназии № 1 «Универс» (ул. Корнеева, 50). Ученики, занимающиеся в гимназической лаборатории архитектуры и дизайна, самостоятельно разработали проект общественных пространств. На реализацию идеи фонд выделил грант в размере 1 млн рублей. Старшеклассники хотят оформить рабочие и рекреационные зоны, сделать настенный календарь и стену новостей, стенд «Искусство в старшей школе», обустроить галереи.

По задумке старшеклассников в гимназии должно появиться мультифункциональное пространство для работы и отдыха, индивидуальные рабочие места, книжные стеллажи-выставки.

Как отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова, основная задача в обновлении образовательной среды — это создание возможностей для занятий творчеством, спортом, научно-технической деятельностью, а также обеспечение комфортных условий для работы педагогов.

«Модернизируя школьную инфраструктуру, мы находим нестандартные пути развития материально-технической базы. Например, сейчас в учреждениях проходит “инвентаризация” — собираются примеры необычных идей оформления школьного пространства. Успешный опыт необходимо тиражировать, уже сейчас ведётся работа по созданию каталога инфраструктурных решений, в котором директора и учителя смогут “подглядеть” идеи для своих учреждений. Примечательно, что зачастую инициативы педагогов и детей по улучшению школ не требуют больших финансовых затрат. Особое место в направлении инфраструктурных изменений занимает обеспечение доступного образования для детей с повышенными потребностями», — рассказала Татьяна Ситдикова.

Всего в конкурсе грантов от «Рыбаков Фонд» приняли участие 937 школ из 77 регионов России. Победителями были признаны 30 школ, общий призовой фонд составил 25 млн рублей.

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