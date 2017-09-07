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07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На пр. Мира отремонтируют поликлинику 1900 года постройки

Начальная стоимость проекта составил почти 500 тыс. рублей.

Источник: Reuters

В Красноярске объявили аукцион на ремонт старинной усадьбы на пр. Мира, 46. Сегодня в здании располагается межрайонная поликлиника № 5. Часть помещения была построена в 1900 году и является объектом культурного наследия. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Начальная стоимость создания проекта ремонта памятника составит 500 тыс. рублей. На эти деньги подрядчик выполнит проектно-сметную документацию и определит объем работ по реконструкции.

Площадь одноэтажного здания составляет 470 кв. метров. Подрядчик должен будет полностью заменить напольное покрытие, отремонтировать коммунальные сети и провести перепланировку комнат.

Отметим, что торги по выбору подрядчика проведут 8 сентября. Заказчиком является краевое учреждение «Красноярская межрайонная поликлиника № 5».

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