На пр. Мира отремонтируют поликлинику 1900 года постройки

В Красноярске объявили аукцион на ремонт старинной усадьбы на пр. Мира, 46. Сегодня в здании располагается межрайонная поликлиника № 5. Часть помещения была построена в 1900 году и является объектом культурного наследия. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.