На пр. Мира отремонтируют поликлинику 1900 года постройки
Начальная стоимость проекта составил почти 500 тыс. рублей.
Начальная стоимость проекта составил почти 500 тыс. рублей.
В Красноярске объявили аукцион на ремонт старинной усадьбы на пр. Мира, 46. Сегодня в здании располагается межрайонная поликлиника № 5. Часть помещения была построена в 1900 году и является объектом культурного наследия. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.
Начальная стоимость создания проекта ремонта памятника составит 500 тыс. рублей. На эти деньги подрядчик выполнит
Площадь одноэтажного здания составляет 470 кв. метров. Подрядчик должен будет полностью заменить напольное покрытие, отремонтировать коммунальные сети и провести перепланировку комнат.
Отметим, что торги по выбору подрядчика проведут 8 сентября. Заказчиком является краевое учреждение «Красноярская межрайонная поликлиника № 5».