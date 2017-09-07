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07:29 (мск), источник: Uralpress.ru

Автоледи из Челябинска, скрываясь от судебных приставов, заехала в тупик

Судебные приставы Челябинска выследили должницу по камерам наружного наблюдения. Пытаясь запутать следы автоледи заехала в тупик.

27-летняя жительница Челябинска приобрела автомобиль «Мерседес» в кредит за 804 тысячи рублей. Машиной пользовалась мать заемщицы, не считая нужным погасить долг.

«Поскольку должницу не удалось найти по указанному в исполнительном документе адресу, то иномарка была объявлена в розыск. Летом 2016 года приставом межрайонного отдела по розыску должников и их имущества УФССП России по Челябинской области было установлено, что автомобиль “Mercedes Benz C180” находится в коттеджном поселке “Вавиловец”, что в пригороде Челябинска, в доме матери должницы, на нем же она и ездит. Машина была арестована», — сообщили в службе судебных приставов региона.

После сбора необходимых документов и проведения независимой экспертизы стоимости авто были назначены торги, но они так и не состоялись, поскольку хранительница, видимо, решила до конца «охранять» ставший ей таким родным дочкин автомобиль. В апреле 2017 года розыск машины был возобновлен.

«Приставы неоднократно выезжали по месту хранения «Mercedes» в поселок Вавиловец, но коттедж хранительницы, больше похожий на неприступную крепость, был безмолвен. Связаться с должницей помогли в ГИБДД: в марте 2017 года «Mercedes Benz» попал в ДТП, в протоколе был номер телефона автоледи. Но на звонки она вызывающе отвечала, что предоставлять машину не будет: «Она же в розыске, вот и ищите сами!», — добавили в службе судебных приставов.

Отследив с помощью камер видеонаблюдения передвижение машины по улицам Челябинска, приставы поняли, что машина ездит по определенному маршруту из Сосновского района через кольцо на Шершневском водохранилище. Ожидание «Mercedes Benz» на одном из перекрестков дало результат уже на второй день. Поняв, что ее сопровождают попыталась «закружить» свой эскорт, но, толком не зная дворов по проспекту Победы, загнала себя в тупик, где машина была заблокирована. Попытки привлечь на помощь полицию тоже не увенчались успехом: стражи порядка лишь констатировали, что действия приставов законны. Пришлось подчиниться, передав им ключи и документы. Машина отправлена на эвакуаторе на ответхранение фирмы-реализатора, ее ждет переоценка стоимости, поскольку на автомобиле — повреждения кузова от ДТП.

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