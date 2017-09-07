Автоледи из Челябинска, скрываясь от судебных приставов, заехала в тупик

27-летняя жительница Челябинска приобрела автомобиль «Мерседес» в кредит за 804 тысячи рублей. Машиной пользовалась мать заемщицы, не считая нужным погасить долг.

«Поскольку должницу не удалось найти по указанному в исполнительном документе адресу, то иномарка была объявлена в розыск. Летом 2016 года приставом межрайонного отдела по розыску должников и их имущества УФССП России по Челябинской области было установлено, что автомобиль “Mercedes Benz C180” находится в коттеджном поселке “Вавиловец”, что в пригороде Челябинска, в доме матери должницы, на нем же она и ездит. Машина была арестована», — сообщили в службе судебных приставов региона.

После сбора необходимых документов и проведения независимой экспертизы стоимости авто были назначены торги, но они так и не состоялись, поскольку хранительница, видимо, решила до конца «охранять» ставший ей таким родным дочкин автомобиль. В апреле 2017 года розыск машины был возобновлен.

«Приставы неоднократно выезжали по месту хранения «Mercedes» в поселок Вавиловец, но коттедж хранительницы, больше похожий на неприступную крепость, был безмолвен. Связаться с должницей помогли в ГИБДД: в марте 2017 года «Mercedes Benz» попал в ДТП, в протоколе был номер телефона автоледи. Но на звонки она вызывающе отвечала, что предоставлять машину не будет: «Она же в розыске, вот и ищите сами!», — добавили в службе судебных приставов.