Известные челябинцы снялись в народном клипе ко Дню города

Эльбрус Нигматуллин, Павел Седов, Александр Воложанин и другие известные челябинцы приняли участие в съёмках музыкального клипа, который посвятили предстоящему Дню города, видеозапись появилась на официальной странице группы FIZICA в соцсети.

Ролик на песню «Цветной город» состоит из любительских видео, в которых люди танцуют, играют на музыкальных инструментах, гуляют с детьми или просто улыбаются.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=430817245&id=456239017&hash=d319609ac5a87441&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Первый челябинский народный клип, который челябинцы сняли полностью своими руками! Ведь режиссер не нужен, когда есть музыка. Она объединяет всех — от простых талантливых и красивых до самых известных жителей города — в одном позитивном видео!», — объясняют идею авторы клипа.