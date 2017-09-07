Известные челябинцы снялись в народном клипе ко Дню города
По словам авторов, видео создавали без режиссёра.
По словам авторов, видео создавали без режиссёра.
Эльбрус Нигматуллин, Павел Седов, Александр Воложанин и другие известные челябинцы приняли участие в съёмках музыкального клипа, который посвятили предстоящему Дню города, видеозапись появилась на официальной странице группы FIZICA в соцсети.
Ролик на песню «Цветной город» состоит из любительских видео, в которых люди танцуют, играют на музыкальных инструментах, гуляют с детьми или просто улыбаются.
«Первый челябинский народный клип, который челябинцы сняли полностью своими руками! Ведь режиссер не нужен, когда есть музыка. Она объединяет всех — от простых талантливых и красивых до самых известных жителей города — в одном позитивном видео!», — объясняют идею авторы клипа.
Напомним, День города челябинцы отметят 9 сентября: в южноуральской столице состоятся концерты под открытым небом, по всем районам города проедет колонна украшенных автомобилей, а завершится праздник традиционным фейерверком на набережной Миасса. Более подробную афишу можно увидеть здесь.