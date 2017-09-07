Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Названа главная причина смерти во время секса
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: херсонские школьники отказались учиться на украинском языке
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17Королевская катастрофа
08:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Известные челябинцы снялись в народном клипе ко Дню города

По словам авторов, видео создавали без режиссёра.

Эльбрус Нигматуллин, Павел Седов, Александр Воложанин и другие известные челябинцы приняли участие в съёмках музыкального клипа, который посвятили предстоящему Дню города, видеозапись появилась на официальной странице группы FIZICA в соцсети.

Ролик на песню «Цветной город» состоит из любительских видео, в которых люди танцуют, играют на музыкальных инструментах, гуляют с детьми или просто улыбаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первый челябинский народный клип, который челябинцы сняли полностью своими руками! Ведь режиссер не нужен, когда есть музыка. Она объединяет всех — от простых талантливых и красивых до самых известных жителей города — в одном позитивном видео!», — объясняют идею авторы клипа.

Напомним, День города челябинцы отметят 9 сентября: в южноуральской столице состоятся концерты под открытым небом, по всем районам города проедет колонна украшенных автомобилей, а завершится праздник традиционным фейерверком на набережной Миасса. Более подробную афишу можно увидеть здесь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как пенсионеры помогают детям с ипотекой. Практические советы
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь