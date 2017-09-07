В Омске откроют прижизненный бюст маршала Язова

В Омске решили поставить бюст Маршалу Советского Союза Дмитрию Язову. Земляки чтут уроженца Омской губернии. Дмитрий является единственным в истории нашей страны маршалом, который родился в Сибири. Дмитрий Язов возглавлял министерство обороны СССР с 1984 года по 1991 год.

Торжественное открытие бюста состоится в Омске уже завтра, 8 сентября. Бюст установят на территории кадетской школы-интерната № 9, носящей его имя. Сейчас в школе обучаются 448 человек, при этом среди педагогов трудятся 20 офицеров-воспитателей. Имя Язова было присвоено интернату лишь в 2015 году.

Кстати, маршал Язов передал школе-интернату книги своих воспоминаний и любопытные архивные материалы. Они будут использоваться для открытия музейной комнаты, в которой будут демонстрироваться исторические материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны и именем известного военачальника.

Екатерина Спехова, директор департамента образования администрации города Омска:

— Имя Маршала Советского Союза Дмитрия Язова известно многим. Причем это не только жители нашей страны, но и люди, живущие на территории всего постсоветского пространства и за его пределами. Подобное событие — это дань героизму советских воинов и напоминание о тех подвигах, которые они совершили при защите Родины.

Отметим, что это редкий случай в истории России, когда известному человеку ставится прижизненный бюст. В принципе это является отступлением от существующих традиций. Подобной чести ранее удостаивались советский государственный деятель Алексей Косыгин и полярник-исследователь Артур Чилингаров, памятник которому появился в Санкт-Петербурге в 2010 году. Мероприятие тогда вызвало бурный резонанс, так как Чилингаров лично присутствовал при открытии памятника.