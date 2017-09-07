В Омске откроют прижизненный бюст маршала Язова
Редкий случай в российской истории, когда ставят бюст живому человеку. Прижизненных памятников и бюстов ранее удостоились партфункционер рухнувшего СССР Косыгин и полярник Артур Чилингаров.
Редкий случай в российской истории, когда ставят бюст живому человеку. Прижизненных памятников и бюстов ранее удостоились партфункционер рухнувшего СССР Косыгин и полярник Артур Чилингаров.
В Омске решили поставить бюст Маршалу Советского Союза Дмитрию Язову. Земляки чтут уроженца Омской губернии. Дмитрий является единственным в истории нашей страны маршалом, который родился в Сибири. Дмитрий Язов возглавлял министерство обороны СССР с 1984 года по 1991 год.
Торжественное открытие бюста состоится в Омске уже завтра, 8 сентября. Бюст установят на территории кадетской
Кстати, маршал Язов передал
Екатерина Спехова, директор департамента образования администрации города Омска:
— Имя Маршала Советского Союза Дмитрия Язова известно многим. Причем это не только жители нашей страны, но и люди, живущие на территории всего постсоветского пространства и за его пределами. Подобное событие — это дань героизму советских воинов и напоминание о тех подвигах, которые они совершили при защите Родины.
Отметим, что это редкий случай в истории России, когда известному человеку ставится прижизненный бюст. В принципе это является отступлением от существующих традиций. Подобной чести ранее удостаивались советский государственный деятель Алексей Косыгин и
Открытие бюста маршалу Язову состоится в Омске 8 сентября в 9:30 на территории