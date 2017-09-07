Каждый пятый челябинец не увидел позитивных изменений в городе
Каждый пятый челябинец не увидел позитивных изменений в городе с начала «нулевых». Однако, оптимистов оказалось значительно больше.
Каждый пятый челябинец не увидел позитивных изменений в городе с начала «нулевых». Однако, оптимистов оказалось значительно больше.
Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у горожан, как они оценивают изменения, произошедшие в Челябинске с начала нулевых.
Позитивный настрой
Не заметили особых изменений 16,6% челябинцев, принявших участие в опросе. Как правило, выбору данной позиции отдавали предпочтение респонденты старше 50 лет, жители города с общим средним, средним специальным и неполным высшим образованием.
Есть и интересная зависимость, касающаяся распределения «оптимистов» и «пессимистов» по районам города. Интересно, что процент респондентов, позитивно оценивающих ситуацию и говорящих об улучшениях, выше в Центральном и Калининском районах. При этом, лидером среди районов, жители которых говорят о значительных улучшениях, произошедших в городе с 2000 года, стал Курчатовский район, а о небольших улучшениях чаще говорили жители Центрального района Челябинска. Противоположная ситуация в оценках населения — в Советском, Тракторозаводском и Ленинском и районах города. Причём, если небольшие ухудшения заметили в основном респонденты из Ленинского района, то о значительных сказали в Советском районе.
По словам большинства опрошенных, прогресс наблюдается в сфере проведения спортивных и