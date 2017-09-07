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08:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Каждый пятый челябинец не увидел позитивных изменений в городе

Каждый пятый челябинец не увидел позитивных изменений в городе с начала «нулевых». Однако, оптимистов оказалось значительно больше.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у горожан, как они оценивают изменения, произошедшие в Челябинске с начала нулевых.

Позитивный настрой всё-таки одержал победу над негативными оценками. Горожане чаще склонны видеть улучшения (54%), причём каждый пятый из опрошенных (20,9%) говорит о значительных улучшениях в Челябинске, произошедших за 17 лет. Ещё 33,1% горожан отмечают небольшие улучшения.

Не заметили особых изменений 16,6% челябинцев, принявших участие в опросе. Как правило, выбору данной позиции отдавали предпочтение респонденты старше 50 лет, жители города с общим средним, средним специальным и неполным высшим образованием.

Негативными посчитали изменения, произошедшие в городе Челябинске с 2000 года, 19,7% опрошенных, причём 8% горожан сказали о небольших ухудшениях и 11,7% — о значительных.

Есть и интересная зависимость, касающаяся распределения «оптимистов» и «пессимистов» по районам города. Интересно, что процент респондентов, позитивно оценивающих ситуацию и говорящих об улучшениях, выше в Центральном и Калининском районах. При этом, лидером среди районов, жители которых говорят о значительных улучшениях, произошедших в городе с 2000 года, стал Курчатовский район, а о небольших улучшениях чаще говорили жители Центрального района Челябинска. Противоположная ситуация в оценках населения — в Советском, Тракторозаводском и Ленинском и районах города. Причём, если небольшие ухудшения заметили в основном респонденты из Ленинского района, то о значительных сказали в Советском районе.

По словам большинства опрошенных, прогресс наблюдается в сфере проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, благоустройства территории (озеленение, парки, скверы, детские площадки), а также в строительстве и ремонте дорог.

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