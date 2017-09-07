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08:48 (мск), источник: VN.ru

Сильнейший за 12 лет взрыв на Солнце достигнет Новосибирска

Ученые зафиксировали крупнейшую за 12 лет вспышку на Солнце. Событие стало сюрпризом для экспертов, активность на звезде была минимальной. В Новосибирске солнечный взрыв проявится северным сиянием, которое можно будет увидеть в ночь на 9 сентября.

«Магнитная буря может нарушить радиосвязь. Сегодня ученые составят точный прогноз последствий. При этом вспышки на Солнце, скорее всего, продолжатся. Метеозоависимым людям предстоит пройти через головную боль и бессонницу», — пишут «Известия».

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, Солнце потряс самый крупный взрыв за 12 лет. «Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась в одной вспышке уникальной силы. На настоящий момент произошедшему взрыву присвоен балл X9.3, — добавили в Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. —  События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым, которые, нет сомнений, изучат это событие до мельчайших деталей. Пока можно лишь сказать, что за всю современную двадцатилетнюю историю наблюдений Солнца (период, который охватывается действующими каталогами) на нем было зарегистрировано только пять вспышек большей силы, причем со времени последней из них прошло почти ровно 12 лет — событие произошло 7 сентября 2005 года».

Специалист планетария при Сибирском госуниверситете геосистем и технологий Виктория Дамм сообщила VN.ru, что в Москве и Новосибирске из-за взрыва на Солнце можно будет увидеть северное сияние. «Эти города находятся на одной 55-й широте. И если вспышка действительно самая крупная за 12 лет, северное сияние обязательно будет, — говорит Виктория Геннадьевна. — Кстати, северное сияние можно наблюдать над Новосибирском довольно часто, хотя сама я никогда его не видела. Но знаю, что последний раз оно было в нашем регионе три года назад».

К информации о том, что метеозависимые новосибирцы могут почувствовать недомогание, Виктория Дамм относится скептически. «У нас нет такого понятий как “метеозависимость” или “метеочувствительность”, — продолжает специалист планетария. — Если у человека имеются хронические заболевания, то да — вспышки на Солнце могут влиять. Вполне объяснима бессонница и головные боли. Но если человек полностью здоров, то он априори не может быть “метеозависимым”. Взрывы на Солнце здоровым людям нипочем».

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