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08:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Жительница Хабаровска: Из-за соседа-отельера мы рискуем замерзнуть зимой

Предприниматель затеял новую стройку в частном секторе и в итоге повредил стену жилого дома.

Источник: Губерния онлайн

В Кировском районе Хабаровска семья из шести человек может остаться без теплого жилья зимой. Предприниматель, который владеет гостиницей по соседству, купил половину их дома и в июне снес свою часть постройки. Он обещал, что утеплит оставшуюся перегородку, но не сделал этого до сих пор. Между тем отельер начал строить новое здание — по мнению соседей, это будет очередная гостиница.

В городской администрации заявили, что разрешения на строительство бизнесмен не получал.

В свою очередь, представитель предпринимателя говорит, что стену приведут в порядок, но на этом спор с соседями вряд ли закончится: семья требует компенсацию, которую хозяин гостиницы платить не готов, сообщает портал «Губерния».

Конфликт между семьей Резниченко и владельцем гостиницы «Максим», которая стоит на улице Краматорской посреди частного сектора, длится долгие годы. В 2012 году жители дома утверждали, что предприниматель с помощью угроз пытается завладеть их землей, однако доказать это не смогли. Тогда в строении, рассчитанном на двух хозяев, жили не только Резниченко, но и многодетная семья.

По словам Натальи Резниченко, в 2015 году соседи переехали, и отельер стал владельцем половины частного дома. Жильцы понимали, что их новый сосед захочет разобрать свою недвижимость, и даже предлагали ему помощь, но до июня этого года он ничего не делал. За работу предприниматель взялся, когда супруги Наталья и Валерий Резниченко уехали отдыхать в Краснодарский край. В доме остались дочь, зять и двое внуков Натальи.

«Нам сообщили, что 7 июня [отельер] с помощью экскаватора снес свою часть дома. Когда мы позвонили ему, он обещал, что укрепит стенку и все сделает по закону, но мы все равно вернулись. 10 июня мы увидели котлован глубиной четыре метра, который он вырыл. Более того, он подкопал нашу землю на 55 сантиметров и залил фундамент. Он не скрывал, что планирует построить подземный гараж и трехэтажную гостиницу, прилепленную к нашему дому. Мы потребовали, чтобы он все делал по закону и отступил на три метра [от нашей территории]», — рассказала Наталья Резниченко. Супруги обратились в прокуратуру Кировского района, к депутатам, а также в департамент архитектуры администрации города. Оказалось, что разрешения на строительство бизнесмен не получал. «Он строит [здание] частично не на том участке, которым владеет: он вылезает на чужую территорию. У него нет разрешения на строительство и он не обладает правами на тот участок, на котором ведет работы», — сообщила корреспонденту портала архитектор Кировского района Елена Охлопкова.

Наталья и ее муж подали иск в Кировский районный суд. Они требуют, чтобы их сосед утеплил стену и часть кровли. Также супруги настаивают на том, что фундамент нового здания не должен соприкасаться с подпорной стеной их дома, и добиваются компенсации ущерба.

«Он строит [здание] частично не на том участке, которым владеет: он вылезает на чужую территорию. У него нет разрешения на строительство и он не обладает правами на тот участок, на котором ведет работы»
Елена Охлопкова
архитектор Кировского района

«Судебное заседание провели 29 августа. Была назначена экспертиза. Она может производиться до трех месяцев», — рассказала специалист канцелярии по гражданским делам Кировского районного суда Мария Клименко. Позицию предпринимателя по этому делу обозначила управляющая гостиницей «Максим» Ольга Валетова. Она утверждает, что хозяин комплекса готов восстановить стену, однако не собирается соглашаться со всеми требованиями соседей. Также, по ее словам, на своем участке предприниматель будет строить жилой дом, а не еще один гостиничный комплекс.

«Он начал строить частный дом. Никакой гостиницы там не будет. На время судебного разбирательства строительство остановлено, работы там не ведутся, — рассказывает Ольга Валетова. — С некоторыми требованиями истца он согласен: там действительно была нарушена подпорная стенка, и она будет укреплена по тем требованиям, которые предъявила комиссия. Ответчик не согласен только с суммой, которую истец потребовал: более 100 тысяч рублей. По этому вопросу будут вестись дебаты».

Наталья Резниченко подтвердила, что сейчас стройка заморожена.

«Наш дом признали аварийным еще 15 июля. У нас это единственное жилье. Тут дождями и ветрами все выветрилось, вымылось. Мы не можем утеплить стену, потому что нам [для этого] нужно долбить соседский фундамент, который залез под наш дом. К тому же это помешает проведению экспертизы для суда. Как нам зимовать? Мы не спим, не едим, не можем жить в такой ситуации», — добавила женщина.

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