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08:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Строительство школы на 725 мест в Ангарске завершат ранее запланированного срока

Комиссия во главе с министром образования региона отметила высокие темы возведения объекта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Строительство школы на 725 мест в микрорайоне Китой в Ангарске завершат раньше срока. Комиссия во главе с министром образования Иркутской области Валентиной Перегудовой осмотрев конструкции, отметила, что набранные темпы строительства подтверждают намерения подрядчика сдать объект ранее запланированного срока. Это значит закончить строительство не в 2019 году, как предусмотрено контрактом, а осенью 2018 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе АГО.

На сегодня выполнено 70% бетонного каркаса, продолжается замещение грунта под зданием, проездами и спортивными площадками.

«За такое короткое время сделано очень много. Здесь достаточно хорошая строительная готовность. Думаю, что к концу декабря будут подключены, смонтированы инженерные коммуникации, закуплено оборудование и все, что нужно предусмотреть для эксплуатации. После отделочных работ школа гостеприимно распахнет двери для детей. Жители Китоя будут счастливы», — отметила Валентина Перегудова.

Отметим, что новая школа — трехэтажное здание общей площадью — 17 тысяч кв. метров, рассчитанное на 725 мест. Сейсмичность данного объекта — восемь баллов.

В целом, безусловно, ходом работ остались удовлетворены и областные чиновники, и представители администрации.

«Сегодня мы видим результат трехмесячной деятельности. За этот период проведен такой объем работ, который позволяет нам рассчитывать на введение данного объекта досрочно, с надлежащим качеством», — подвел итог встречи Сергей Петров.

Вопрос строительства данного объекта на протяжении нескольких лет является актуальным. Демографическая ситуация в микрорайоне Китой приводит к тому, что численность классов нынешнего образовательного учреждения ежегодно растет за счет прироста первых, коррекционных классов и притока населения в микрорайон Китой.

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