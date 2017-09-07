Незаконно отдыхавшие на Байкале иностранные студенты выдворены из России

Источник: IrkutskMedia.ru

Троих иностранных студентов, которые незаконно отдыхали на Байкале, выдворили из России. Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение о принудительном выдворении за нарушение режима пребывания в чужой стране. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

По решению суда выдворены два гражданина Молдовы и один житель Азербайджана. Иностранные студенты были отправлены в Кишинев, где все трое проживают и получают образование.

«В Иркутск молодые люди приехали к знакомым, контакты с которыми установили в социальных сетях. Однако, за приятным времяпрепровождением и экскурсиями на озере Байкал иностранные граждане запамятовали вовремя оформить документы, подтверждающие право нахождения в России», — отметили в пресс-службе.