Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Почему натуральное — не значит полезное
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
Новый украинский закон возмутил Венгрию
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Родители херсонских школьников отказались от украинизации — СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17Королевская катастрофа
08:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Незаконно отдыхавшие на Байкале иностранные студенты выдворены из России

Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Иркутска.

Источник: IrkutskMedia.ru

Троих иностранных студентов, которые незаконно отдыхали на Байкале, выдворили из России. Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение о принудительном выдворении за нарушение режима пребывания в чужой стране. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

По решению суда выдворены два гражданина Молдовы и один житель Азербайджана. Иностранные студенты были отправлены в Кишинев, где все трое проживают и получают образование.

«В Иркутск молодые люди приехали к знакомым, контакты с которыми установили в социальных сетях. Однако, за приятным времяпрепровождением и экскурсиями на озере Байкал иностранные граждане запамятовали вовремя оформить документы, подтверждающие право нахождения в России», — отметили в пресс-службе.

Судебные приставы по ОУПДС препроводили нелегальных мигрантов до пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Москвы, откуда они вылетели в Кишинев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Рецидивистка из Иркутска получила 8,5 лет тюрьмы за продажу несуществующего жилья
ТТК запустил выгодные тарифные планы в Иркутской области к учебному году
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь