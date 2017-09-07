Незаконно отдыхавшие на Байкале иностранные студенты выдворены из России
Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Иркутска.
Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Иркутска.
Троих иностранных студентов, которые незаконно отдыхали на Байкале, выдворили из России. Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение о принудительном выдворении за нарушение режима пребывания в чужой стране. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По решению суда выдворены два гражданина Молдовы и один житель Азербайджана. Иностранные студенты были отправлены в Кишинев, где все трое проживают и получают образование.
«В Иркутск молодые люди приехали к знакомым, контакты с которыми установили в социальных сетях. Однако, за приятным времяпрепровождением и экскурсиями на озере Байкал иностранные граждане запамятовали вовремя оформить документы, подтверждающие право нахождения в России», — отметили в
Судебные приставы по ОУПДС препроводили нелегальных мигрантов до пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Москвы, откуда они вылетели в Кишинев.