Отключение воды запланировано на нескольких улицах Ростова
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
Отключение воды запланировано на нескольких улицах донской столицы.
Согласно информации из официальных источников, 11 сентября с 8.00 до 13.00 воды не будет на левом берегу Дона, на улицах Шоссейной, 1-й и 2-й Луговой.
12 сентября с 8.00 до 22.00 будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Вавилова — ул. Таганрогская — пр. Королева — ул. Инженерная — ул. Шеболдаева.
Причины неудобств — проведение работ на водопроводе.