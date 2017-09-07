Пункты выдачи льготных лекарств временно изменились в Краснодаре

В данный момент ведется регистрация муниципального предприятия, поданы соответствующие документы для получения лицензии на реализацию фармацевтической продукции. По завершении всех предусмотренных законодательством процедур в кратчайший срок аптеки возобновят работу, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Чтобы минимизировать неудобства краснодарцам, получавшим льготные лекарства в сети “Аптеки Кубани”, на период прохождения юридических процедур определены 19 пунктов выдачи лекарственных средств по льготным рецептам», — рассказала начальник городского управления здравоохранения Светлана Анисимова.

Перечень пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов в Краснодаре:

Городская поликлиника № 1 — ул. Красная, 50.

Городская поликлиника № 3 — ул. Ставропольская, 142.

Городская поликлиника № 5 — ул. им. Калинина, 243.

Городская поликлиника № 7 — ул. им. Пушкина, 51.

Городская поликлиника № 9 — ул. им. Атарбекова, 27.

Городская поликлиника № 10 — ул. Коммунаров, 229.

Городская поликлиника № 11 —- ул. Садовая, 9.

Городская поликлиника № 12 — ул. им. Вавилова, 9.

Городская поликлиника № 13 — ул. им. Силантьева, 76/1.

Городская поликлиника № 14 — ул. им. Толбухина, 81.

Городская поликлиника № 15 — ул. им. Селезнева, 94.

Городская поликлиника № 17 — ул. Симферопольская, 16.

Городская поликлиника № 19 — ул. Офицерская, 33.

Городская поликлиника № 23 — ст. Елизаветинская, ул. Новая, 46.

Городская поликлиника № 25 — ул. Бульвар Платановый, 10-а.

Городская поликлиника № 27 — ул. им. Дмитрия Благоева, 16.

Детская городская поликлиника № 1 — ул. им. Тургенева, 23.

Детская городская поликлиника № 6 — ул. им. Котовская, 117.

Филиал № 1 «Аптека № 1».

ГУП КК «Кубаньфармация» — ул. Постовая, 18 (выдача наркотических лекарственных препаратов).

По всем вопросам краснодарцы могут обращаться по телефонам горячей линии (звонок бесплатный):