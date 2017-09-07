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08:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Енисейском районе археологи нашли захоронения 1000-летней давности

По данным специалистов, останкам может быть более тысячи лет.

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В Енисейском районе археологи нашли массовые захоронения 1000-летней давности. По словам специалистов, останки могли принадлежать древним племенам, которые жили здесь много лет назад.

Археологи пока не могут определить, какие племена жили на севере Енисейского района. Выдвигаются предположения, что это были языческие племена. Об этом говорит специфика найденных останков. Древние люди не хоронили тела умерших, а сжигали их.

Чтобы восстановить внешних вид древних людей, к работе будут привлекать антропологов. Сами же археологи будут заниматься реставрацией найденных глиняных и железных изделий.

«Мы уже теперь занимаемся обыденной нашей работой. Когда спрашивают археологов: “что вы делаете зимой?” — мы как раз собираем, склеиваем вот эти сосуды, доводим их до того вида, как первоначально они выглядели», — рассказал научный сотрудник краеведческого музея Сергей Фокин.

Отметим, что после реставрации все находки археологов красноярцы смогут увидеть в краеведческом музее. После экспедиций выставка новых поступлений регулярно обновляется.

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