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08:32 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский спасатель получил орден Мужества в Приморье

Награду ему вручили за помощь в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок».

Начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России наградили орденом Мужества. Правительственную награду он получил за помощь в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», который стал причиной бедствий в Приморье в 2016 году.

В зону масштабного паводка тогда попали 40 населённых пунктов, оказались подтоплены более 4 тысяч 700 домов с населением около 15 тысяч человек, пострадало 62 моста и более 220 километров дорог. С введением режима ЧС Виталий Плотников отправился в посёлок Светлая и возглавил группу Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в составе шести воздушных судов.

После очередной эвакуации населения и выполнения новых поисково-спасательных работ на размытых стихией автомобильных дорогах экипаж обнаружил участок, где произошло повреждение ЛЭП. Из-за этого пять населённых пунктов остались без электричества. Во взаимодействии с энергетиками в горной местности экипаж подполковника Плотникова доставил на внешней подвеске всё необходимое для восстановления энергоснабжения населённых пунктов.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, благодаря высокому профессионализму в управлении авиационно-спасательным центром при ликвидации ЧС в Приморском крае и слаженным действиям экипажа вертолёта перевезены 332 человека, из них спасено и эвакуировано 212 человек, обеспечена работа спасателей, доставлено в районы бедствия более 20 тонн гуманитарного груза.

Высокую государственную награду Виталию Плотникову вручил глава МЧС России Владимир Пучков.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что также не остались без внимания заслуги при ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» хабаровского пилота Станислава Штинова. Он стал лучшим в вертолётной авиации России. А само стихийное бедствие стало причиной для ввода в Приморье режима ЧС федерального уровня.

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