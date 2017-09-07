Хабаровский спасатель получил орден Мужества в Приморье
Награду ему вручили за помощь в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок».
Награду ему вручили за помощь в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок».
Начальника Хабаровского
В зону масштабного паводка тогда попали 40 населённых пунктов, оказались подтоплены более 4 тысяч 700 домов с населением около 15 тысяч человек, пострадало 62 моста и более 220 километров дорог. С введением режима ЧС Виталий Плотников отправился в посёлок Светлая и возглавил группу Хабаровского
После очередной эвакуации населения и выполнения новых
Как сообщает
Высокую государственную награду Виталию Плотникову вручил глава МЧС России Владимир Пучков.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что также не остались без внимания заслуги при ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» хабаровского пилота Станислава Штинова. Он стал лучшим в вертолётной авиации России. А само стихийное бедствие стало причиной для ввода в Приморье режима ЧС федерального уровня.