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08:33 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД.

В районе улицы Алеутская во Владивостоке спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и «бросили» свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. На участке работают сразу четыре эвакуатора.

Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.

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