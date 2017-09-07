Во Владивостоке работают эвакуаторы
Не стоит пренебрегать ПДД.
Не стоит пренебрегать ПДД.
В районе улицы Алеутская во Владивостоке спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и «бросили» свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. На участке работают сразу четыре эвакуатора.
Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.