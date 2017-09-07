В Челябинске северное сияние возможно, но сильные магнитные бури будут терзать до конца недели

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, вспышка стала самой крупной в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 года.

«Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью. Как заявил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв, рекордная вспышка на Солнце может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать северное сияние на широтах Москвы.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» доктор физико-математических наук, профессор ЧелГУ Александр Дудоров, Челябинская область географически расположена немного южнее Москвы, но небольшая вероятность увидеть северное сияние у южноуральцев все-тки есть.

«Нарушения радиосвязи при таких вспышках вероятны в странах, расположенных ближе к магнитному полю Земли, например, в Канаде. Такой случай произошел в 1998 году, — пояснил Александр Дудоров. — На южноуральцев вспышки на Солнце могут повлиять ухудшением самочувствия, поскольку происходят скачки атмосферного давления».

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха.