В Челябинске северное сияние возможно, но сильные магнитные бури будут терзать до конца недели
Южноуральцев до конца недели ожидают сильные магнитные бури до 5−6 баллов. Это связано с крупнейшей за последние 12 лет вспышкой на Солнце.
Южноуральцев до конца недели ожидают сильные магнитные бури до 5−6 баллов. Это связано с крупнейшей за последние 12 лет вспышкой на Солнце.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, вспышка стала самой крупной в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 года.
«Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии
В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью. Как заявил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв, рекордная вспышка на Солнце может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать северное сияние на широтах Москвы.
Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» доктор
«Нарушения радиосвязи при таких вспышках вероятны в странах, расположенных ближе к магнитному полю Земли, например, в Канаде. Такой случай произошел в 1998 году, — пояснил Александр Дудоров. — На южноуральцев вспышки на Солнце могут повлиять ухудшением самочувствия, поскольку происходят скачки атмосферного давления».
Люди могут
Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха.
Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.