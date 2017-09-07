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08:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске благоустроят правобережную набережную

Береговая зона озер на Пашенном через год станет красивой.

Источник: Агентство «Москва»

Набережную Енисея в мкр. Пашенный в Красноярске благоустроят к концу сентября следующего года. Этим займётся компания, которая возводит дома на южном берегу озёр. Проект благоустройства опубликован на сайте администрации города.

В частности, планируется, что будет укреплён берег: установлена объёмная георешётка, ограничивающая прогулочную зону, произведена отсыпка валунами и декоративным разноцветным щебнем. На набережной установят уличную мебель, освещение и высадят деревья. Кроме того, при помощи водолазов и спецтехники будет очищено дно озёр. Напомним, что сейчас вода заилилась и озёра больше похоже на болота. Население жалуется на большое скопление комаров и мошек.

Уже этой осенью администрация Свердловского района, строительные компании и местные жители проведут экологическую акцию в рамках Дня Енисея и Года Экологии по очистке побережья озер от бытового мусора.

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