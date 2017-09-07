В Красноярске благоустроят правобережную набережную

Набережную Енисея в мкр. Пашенный в Красноярске благоустроят к концу сентября следующего года. Этим займётся компания, которая возводит дома на южном берегу озёр. Проект благоустройства опубликован на сайте администрации города .

В частности, планируется, что будет укреплён берег: установлена объёмная георешётка, ограничивающая прогулочную зону, произведена отсыпка валунами и декоративным разноцветным щебнем. На набережной установят уличную мебель, освещение и высадят деревья. Кроме того, при помощи водолазов и спецтехники будет очищено дно озёр. Напомним, что сейчас вода заилилась и озёра больше похоже на болота. Население жалуется на большое скопление комаров и мошек.