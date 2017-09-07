Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Названа главная причина смерти во время секса
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: херсонские школьники отказались учиться на украинском языке
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17Королевская катастрофа
08:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Родителей Хабаровского края научат воспитывать детей

Мамы и папы смогут обменяться опытом и проконсультироваться со специалистами онлайн.

В России планируется запустить онлайн-ресурс, где родители смогут задать психологам и педагогам вопросы о процессе воспитания детей и сложностях во взаимопонимании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На данный момент минобрнауки подготовило концепцию программы, к ее реализации приступят в следующем году.

Помимо сайта, для отцов и матерей будет выпускаться ежемесячное издание «Школа современных родителей». В нем будут освещаться новинки научно-популярной и учебно-методической литературы по педагогике, психологии и другим дисциплинам, публиковаться статьи на тему семьи и роли родителей в воспитании детей.

 — Дистанционные образовательные технологии позволят достичь комплексного подхода к обучению родителей при помощи использования передового опыта просвещения, пропаганды ответственного родительства и семейного воспитания, — уточнили в минобрнауки.

Идея создания центра возникла в ведомстве после форума «Качественное образование во имя страны», на котором в 2014 году Президент России Владимир Путин дал указание регионам разработать курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике. В Хабаровском крае и ряде других регионов страны такие программы реализуются успешно. — Конечно, работа в этом плане проводится. У нас в городе существует центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи и краевой центр социального воспитания и здоровья. Эти учреждения консультируют детей и родителей в сфере взаимоотношений, проводят встречи и курсы по вопросам правильного воспитания и иным темам. Оказываются также и анонимные консультации, — уточнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования Ирина Ивлева. Однако в связи с тем, что высокие показатели имеются только в некоторых регионах, в министерстве образования и науки было принято решение систематизировать положительный опыт по реализации президентского указания и объединить его в федеральный проект.

— Курсы курсами, но получить дополнительные знания будет нелишним. Несмотря на то, что идея сама по себе не новая, думаю, в нашем крае она будет востребована. Если родители будут знать об этом проекте, то они им воспользуются, поскольку в интернете трудно найти действительно качественную информацию от проверенных специалистов. Привлечет их и дистанционное общение с такими же пользователями. Но для точных прогнозов нужно сначала дождаться запуска проекта, а затем провести мониторинг, — поделилась мнением Ирина Ивлева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 WhatsApp начнет взимать деньги с бизнеса
Не с зарплаты, так с пенсии: отсутствие заработка - не повод забыть про алименты
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь