Родителей Хабаровского края научат воспитывать детей
Мамы и папы смогут обменяться опытом и проконсультироваться со специалистами онлайн.
Мамы и папы смогут обменяться опытом и проконсультироваться со специалистами онлайн.
В России планируется запустить
Помимо сайта, для отцов и матерей будет выпускаться ежемесячное издание «Школа современных родителей». В нем будут освещаться новинки
— Дистанционные образовательные технологии позволят достичь комплексного подхода к обучению родителей при помощи использования передового опыта просвещения, пропаганды ответственного родительства и семейного воспитания, — уточнили в минобрнауки.
Идея создания центра возникла в ведомстве после форума «Качественное образование во имя страны», на котором в 2014 году Президент России Владимир Путин дал указание регионам разработать курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике. В Хабаровском крае и ряде других регионов страны такие программы реализуются успешно. — Конечно, работа в этом плане проводится. У нас в городе существует центр
— Курсы курсами, но получить дополнительные знания будет нелишним. Несмотря на то, что идея сама по себе не новая, думаю, в нашем крае она будет востребована. Если родители будут знать об этом проекте, то они им воспользуются, поскольку в интернете трудно найти действительно качественную информацию от проверенных специалистов. Привлечет их и дистанционное общение с такими же пользователями. Но для точных прогнозов нужно сначала дождаться запуска проекта, а затем провести мониторинг, — поделилась мнением Ирина Ивлева.