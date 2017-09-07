Родителей Хабаровского края научат воспитывать детей

В России планируется запустить онлайн-ресурс, где родители смогут задать психологам и педагогам вопросы о процессе воспитания детей и сложностях во взаимопонимании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На данный момент минобрнауки подготовило концепцию программы, к ее реализации приступят в следующем году.

Помимо сайта, для отцов и матерей будет выпускаться ежемесячное издание «Школа современных родителей». В нем будут освещаться новинки научно-популярной и учебно-методической литературы по педагогике, психологии и другим дисциплинам, публиковаться статьи на тему семьи и роли родителей в воспитании детей.

— Дистанционные образовательные технологии позволят достичь комплексного подхода к обучению родителей при помощи использования передового опыта просвещения, пропаганды ответственного родительства и семейного воспитания, — уточнили в минобрнауки.

Идея создания центра возникла в ведомстве после форума «Качественное образование во имя страны», на котором в 2014 году Президент России Владимир Путин дал указание регионам разработать курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике. В Хабаровском крае и ряде других регионов страны такие программы реализуются успешно. — Конечно, работа в этом плане проводится. У нас в городе существует центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи и краевой центр социального воспитания и здоровья. Эти учреждения консультируют детей и родителей в сфере взаимоотношений, проводят встречи и курсы по вопросам правильного воспитания и иным темам. Оказываются также и анонимные консультации, — уточнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования Ирина Ивлева. Однако в связи с тем, что высокие показатели имеются только в некоторых регионах, в министерстве образования и науки было принято решение систематизировать положительный опыт по реализации президентского указания и объединить его в федеральный проект.