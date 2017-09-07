Трехкратное превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано на востоке Москвы

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. «Мосэкомониторинг» в ночь на 7 сентября вновь зафиксировал трехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке Москвы, говорится в материалах экологической службы.

Автоматическая станция контроля «Кожухово», расположенная в Косино-Ухтомском районе, выявила в 01:00 мск превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества в 3,61 раза. Превышение в 1,08 ПДК также выявила станция «Вишняки», расположенная в Рязанском районе.

За последнее время станция «Кожухово» уже неоднократно фиксировала превышение концентрации сероводорода.

В ночь на 1 сентября она зафиксировала превышение на уровне 4 ПДК, в ночь на 4 сентября — 1,76 ПДК, а днем 5 сентября превышения продолжались в течение девяти часов, максимальная концентрация вещества в воздухе достигала 1,96 ПДК.