В лагерях Воронежской области отдохнули более 76 тыс. детей за лето-2017

Источник: РИА "Воронеж"

Более 76 тыс. школьников отдохнули в лагерях Воронежской области за лето 2017 года. Оздоровительный эффект составил 96%, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора во вторник, 5 сентября.

Санврачи проверили сотрудников пищеблоков всех лагерей Воронежской области в июне. Обследование прошли 1,7 тыс. работников. У детей, отдыхавших в оздоровительных учреждениях, не возникло острых кишечных заболеваний.

Специалисты регуправления Роспотребнадзора провели 1286 проверок лагерей Воронежской области. Они контролировали организацию водоснабжения, питания, мест для купания и поставку продукции. Санврачи исследовали 4,8 тыс. объектов питания. Нарушения зафиксировали в 59,2% учреждениях. Виновные заплатят штрафы на общую сумму 3,7 млн рублей. С реализации сняли 24 партии пищевой продукции.