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12:02 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти ограничат движение на семи федеральных трассах

Сегодня, 7 сентября 2017 года, планируется ограничение движения с 08:00 до 20:00 по семи трассам федерального значения Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М—10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

  • км 624−625 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00
  • км 638 ограничение скорости движения в сторону г. СПб с 10:00 до 17:00
  • км 640 ограничение скорости движения в сторону г. Москвы с 10:00 до 17:00

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

  • км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00
  • км 203−204 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00

А-181 «Выборг -Светогорск»:

  • км 4−5 ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 20:00

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 25−27 ограничение скорости движения в сторону г. Приозерска с 8:00 до 20:00

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

  • км 42 — 65 ограничение скорости движения в оба направления с 08−00 до 17−00
  • км 46 — 52 ограничение скорости движения в оба направления с 08−00 до 17−00

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

  • км 51 — 99 ограничение скорости движения в оба направления с 08−00 до 17−00

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

  • км 54 — 79 ограничение скорости движения в оба направления с 08−00 до 17−00
  • км 79- 125 ограничение скорости движения в оба направления с 08−00 до 17−0
  • км 79−139 ограничение скорости движения в оба направления с 08−00 до 17−00
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