В Ленобласти ограничат движение на семи федеральных трассах
Сегодня, 7 сентября 2017 года, планируется ограничение движения с 08:00 до 20:00 по семи трассам федерального значения Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Сегодня, 7 сентября 2017 года, планируется ограничение движения с 08:00 до 20:00 по семи трассам федерального значения Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М—10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
А-181 «Скандинавия»
А-181 «Выборг -Светогорск»:
А-121 «Сортавала»
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
А-180 «Нарва»
Р-23