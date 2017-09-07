Ученые назвали возможные последствия для жителей Земли от мощнейшей вспышки на Солнце

Источник: NASA

Ученые пришли к выводу, что мощнейшая вспышка на Солнце, которая произошла накануне, может повлиять на состояние жителей Земли.

Как сообщили в Физическом институте РАН имени Лебедева, в ближайшее время на Земле ожидается мощная магнитная буря.

В связи с этим самочувствие ряда жителей нашей планеты может резко ухудшиться. Помимо этого, ученые не исключают случаев сбоев в работе электроники.

Известно, что явление наблюдалось в той части Солнца, которая оказывает наибольшее влияние на Землю.

«Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным», — сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.