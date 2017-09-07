Ученые назвали возможные последствия для жителей Земли от мощнейшей вспышки на Солнце
В ближайшее время на нашей планете ожидается магнитная буря.
В ближайшее время на нашей планете ожидается магнитная буря.
Ученые пришли к выводу, что мощнейшая вспышка на Солнце, которая произошла накануне, может повлиять на состояние жителей Земли.
Как сообщили в Физическом институте РАН имени Лебедева, в ближайшее время на Земле ожидается мощная магнитная буря.
Известно, что явление наблюдалось в той части Солнца, которая оказывает наибольшее влияние на Землю.
«Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии
Напомним, произошедшая накануне на Солнце вспышка стала самой крупной за последние 12 лет.