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10:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Ученые назвали возможные последствия для жителей Земли от мощнейшей вспышки на Солнце

В ближайшее время на нашей планете ожидается магнитная буря.

Источник: NASA

Ученые пришли к выводу, что мощнейшая вспышка на Солнце, которая произошла накануне, может повлиять на состояние жителей Земли.

Как сообщили в Физическом институте РАН имени Лебедева, в ближайшее время на Земле ожидается мощная магнитная буря.

В связи с этим самочувствие ряда жителей нашей планеты может резко ухудшиться. Помимо этого, ученые не исключают случаев сбоев в работе электроники.

Известно, что явление наблюдалось в той части Солнца, которая оказывает наибольшее влияние на Землю.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным», — сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Напомним, произошедшая накануне на Солнце вспышка стала самой крупной за последние 12 лет.

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