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09:34 (мск), источник: Восток Медиа

Уссурийск в «Гугл. Картах» превратился в Хабаровск

Перевоплощение приморского города заметили пользователи соцсетей.

Источник: Восток Медиа

Жители Дальнего Востока заметили в одном из сервисов компании Google фактическую неточность. На карту приморского Уссурийска каким-то образом попала фотография, сделанная в Хабаровске. На снимке запечатлена набережная города на Амуре.

Ошибку обнаружил пользователь Twitter Тимофей Шуляков, который не так давно переехал из Хабаровска во Владивосток. Молодой человек написал о находке в своём аккаунте, не скрывая эмоций.

«ААААААААААААА Гугл карты @GoogleRussia вы такие смешные», — прокомментировал Тимофей Шуляков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В фотогалерею Уссурийска на «Гугл. Картах» подгружены и другие изображения, которые действительно сделаны в этом городе. Однако на месте главной фотографии всё равно отображается Хабаровск. Источником картинки указан сайт pikabu.ru. Можно даже увидеть местоположение, где, по мнению Google, был сделан снимок — это пересечение улиц Слободской и Пушкина. На самом деле фотография иллюстрирует набережную дальневосточной столицы и, вероятнее всего, сделана с Утёса. Можно предположить, что снимки попадают в фотогалерею населённого пункта автоматически — по геотегу, который кто-то из пользователей указал неправильно.

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