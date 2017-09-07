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09:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

8 сентября в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в четырех районах города.

(Город Казань KZN.RU, 7 сентября). 8 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Ново-Савиновского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронихина, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Смоленская, 82−102; ул. Собинова.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Береговая, 2, 4а, 8а, 10, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Вагонная, 16а, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; Дачный переулок, 2, 4, 7; Займищенский переулок, 3, 5, 7, 9, 9б, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Займищенская, 1−69; ул. Лучевая, 2−30; ул. Лучевая-Садовая, 10, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 32; ул. Майкопская, 1−50; ул. Новгородская, 20−99; пер. Новгородский, 1−17; ул. Поперечно-Тальниковая, 18, 20, 22; ул. Приволжская, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 231а, 231б, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245б; ул. Садовая, 1−28, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59; ул. Сиреневая, 4−18; ул. Станюковича, 1−30; ул. Тальниковая, 1−36.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Чуйкова, 29, 29 В, 33, 33а (детский сад № 388).

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

(Н).

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