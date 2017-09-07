Цены на продовольственные товары снизились на 0,9% в Иркутской области за август
Дефляция была также зафиксирована в марте и мае 2017 года.
Дефляция была также зафиксирована в марте и мае 2017 года.
Цены на продовольственные товары в среднем снизились на 0,9% в Иркутской области за август. Также отмечено, что на продовольственном рынке дефляция зафиксирована в марте и мае 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
За восемь месяцев 2017 года дефляция на продовольственном рынке региона также была зафиксирована в марте и мае. Тогда цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,2% и 0,5%.
«С начала года продовольственные товары в Приангарье подешевели в среднем на 0,5%. В прошлом году рост цен на продукты в указанный период составил 2,1%», — сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.
В Иркутской области в социальных проектах задействовано более 1,2 тысячи объектов розничной торговли. За восемь месяцев на территориях муниципальных образований области проведено более 1,3 тысячи ярмарок, на которых можно приобрести продовольствие напрямую у производителя.