Цены на продовольственные товары снизились на 0,9% в Иркутской области за август

Источник: IrkutskMedia.ru

Цены на продовольственные товары в среднем снизились на 0,9% в Иркутской области за август. Также отмечено, что на продовольственном рынке дефляция зафиксирована в марте и мае 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

За восемь месяцев 2017 года дефляция на продовольственном рынке региона также была зафиксирована в марте и мае. Тогда цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,2% и 0,5%.

«С начала года продовольственные товары в Приангарье подешевели в среднем на 0,5%. В прошлом году рост цен на продукты в указанный период составил 2,1%», — сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей Петров.