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09:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский театр оперы и балета открывает 40-й творческий сезон

Откроет череду событий большой гала-концерт.

12 сентября открывается юбилейный 40-й творческий сезон Красноярского театра оперы и балета.

Откроет череду событий большой гала-концерт, в который войдут фрагменты произведений русской оперной классики, входящих в репертуар театра. «Балетные номера, оперные арии и дуэты будут продолжать друг друга или переплетаться совершенно неожиданным образом», — рассказывают в театре.

«В этом сезоне на сцену вернутся яркие одноактные балеты: “Антигона” Марка Перкарского — полный эмоциональности, техники и выразительности спектакль, где ритуально звучащие барабаны задают ритм, становясь его динамическим лейтмотивом. “Электра” создана по либретто Юрия Григоровича, в основе — древнегреческие трагедии Софокла и Эврипида на музыку одноименной оперы Рихарда Штрауса. На глазах у публики оживет древняя история о страшных разрушениях, которые несут в себе слепая бескомпромиссная ненависть и жажда власти. Хореограф-постановщик балетов заслуженный артист России Сергей Бобров», — уточнили в пресс-службе театра.

В октябре хор театра приглашает всех на бенефис, в программе прозвучат оригинальные обработки народных песен, джазовые зарисовки и хоровые миниатюры разных композиторов. А в ноябре состоится бенефис оркестра.

В ноябре публику ждет премьера — опера Дж. Верди «Трубадур». Это романтическая драма с запутанной интригой и кровавой развязкой, поединками, местью, ядом и фатальными тайнами. В ней ярко переданы непримиримые контрасты, столкновения двух противоборствующих сторон и глубокие чувства героев. Режиссер-постановщик — Мария Тихонова, знакомая красноярскому зрителю по опере «Медея» и мистическому шоу «Русалка».

В рамках Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном» состоятся премьеры опер «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Рафаэль» Антона Аренского. Кроме того, во второй половине сезона планируется премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

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