Красноярский театр оперы и балета открывает 40-й творческий сезон
Откроет череду событий большой
Откроет череду событий большой
12 сентября открывается юбилейный 40-й творческий сезон Красноярского театра оперы и балета.
Откроет череду событий большой
«В этом сезоне на сцену вернутся яркие одноактные балеты: “Антигона” Марка Перкарского — полный эмоциональности, техники и выразительности спектакль, где ритуально звучащие барабаны задают ритм, становясь его динамическим лейтмотивом. “Электра” создана по либретто Юрия Григоровича, в основе — древнегреческие трагедии Софокла и Эврипида на музыку одноименной оперы Рихарда Штрауса. На глазах у публики оживет древняя история о страшных разрушениях, которые несут в себе слепая бескомпромиссная ненависть и жажда власти.
В октябре хор театра приглашает всех на бенефис, в программе прозвучат оригинальные обработки народных песен, джазовые зарисовки и хоровые миниатюры разных композиторов. А в ноябре состоится бенефис оркестра.
В ноябре публику ждет премьера — опера Дж. Верди «Трубадур». Это романтическая драма с запутанной интригой и кровавой развязкой, поединками, местью, ядом и фатальными тайнами. В ней ярко переданы непримиримые контрасты, столкновения двух противоборствующих сторон и глубокие чувства героев.
В рамках Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном» состоятся премьеры опер «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Рафаэль» Антона Аренского. Кроме того, во второй половине сезона планируется премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».