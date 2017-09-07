Борис Дубровский поздравил «ТУЗ» с выходом в Высшую лигу КВН
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил команду КВН «Театр Уральского зрителя» с победой в финале
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил команду КВН «Театр Уральского зрителя» с победой в финале
«Это заслуженная победа, над которой вы долго трудились. У вас уникальная команда — творческая, задорная, молодая. Вы умеете шутить смело, красиво, умно. Это нравится зрителям и это ценит жюри, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Не сомневаюсь, что следующий сезон Высшей лиги станет гораздо ярче и интереснее благодаря участию команды ТУЗ!» Глава региона пожелал команде новых побед, сообщает
Отметим, челябинский «Театр Уральского зрителя» стал чемпионом
Последний раз челябинская команда КВН выступала на таком высоком уровне в 2012 году. Тогда челябинская команда «Бомонд» по итогам XXIII Международного фестиваля «КиВиН-2012» завоевала право представлять город на «Первом канале». «Бомонд» стал третьим челябинским клубом в «Высшей лиге» КВН после «Уездного города» и «ЛУНы».
Впервые на таком уровне в КВН Челябинск был представлен в 2006 году, когда «Лица уральской национальности» стали