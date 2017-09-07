Борис Дубровский поздравил «ТУЗ» с выходом в Высшую лигу КВН

«Это заслуженная победа, над которой вы долго трудились. У вас уникальная команда — творческая, задорная, молодая. Вы умеете шутить смело, красиво, умно. Это нравится зрителям и это ценит жюри, — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Не сомневаюсь, что следующий сезон Высшей лиги станет гораздо ярче и интереснее благодаря участию команды ТУЗ!» Глава региона пожелал команде новых побед, сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, челябинский «Театр Уральского зрителя» стал чемпионом премьер-лиги Клуба веселых и находчивых. На заключительном этапе вместе с челябинцами выход в высшую лигу боролись команда «Так-то» из Красноярска, пермская «Сборная бывших спортсменов», столичные «RUDN University» и сборная МВД «Подъем».

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Последний раз челябинская команда КВН выступала на таком высоком уровне в 2012 году. Тогда челябинская команда «Бомонд» по итогам XXIII Международного фестиваля «КиВиН-2012» завоевала право представлять город на «Первом канале». «Бомонд» стал третьим челябинским клубом в «Высшей лиге» КВН после «Уездного города» и «ЛУНы».