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09:53 (мск), источник: Om1.ru

Школьные обеды будут стоить в Омске 65−75 рублей в день

Завтраки обойдутся родителям чуть дешевле, их стоимость не превысит 60 рублей. Меню согласовано Роспотребнадзором, а вот приносить свои булочки категорически нельзя.

С началом учебного года в школах Омска заработали столовые. Власти пообещали обеспечить горячим питанием учеников в течение всего года. При этом верхняя ценовая планка не превышает 75 рублей в день.

Так, стоимость горячих завтраков составит 55−60 рублей в день, обеды будут чуть дороже, в пределах 65−75 рублей в день.

Как заявили в департаменте образования мэрии, меню составлялось при участии специалистов Роспотребнадзора, так как суточный рацион школьников должен быть сбалансирован, и должен содержать необходимое количество белков, жиров и углеводов.

Для учащихся школ организовано 2-разовое питание, предполагающее завтрак и обед. А дети, посещающие группы продленного дня, питаются три раза. Дополнительное питание организовано через буфеты, а вот приносить в школу бутерброды и булочки категорически нельзя. Этот запрет связан с санитарными нормами и боязнью массовых отравлений и вспышек кишечных инфекций.

Мэрия города Омска:

 — Из-за отсутствия условий для хранения продуктов, принесенных из дома, а также контроля за их качеством нельзя приносить в общеобразовательные учреждения блюда и кулинарные изделия. Это требование регламентировано санитарно-эпидемиологическими требованиями.

При этом тем семьям, доходы которых не позволяют оплачивать школьные обеды и завтраки (средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума) питание оплатит государство. Такие меры поддержки предусмотрены законодательством.

Данная поддержка возможна при предоставлении необходимых документов, перечень которых имеется в общеобразовательном учреждении, и письменного заявления законного представителя ребенка. При этом дотации составляют всего 10 рублей в день на одного ученика.

Школьные столовые будут работать до конца учебного года и закроются лишь 31 мая.

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