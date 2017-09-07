«Камский веломарафон» в Набережных Челнах пройдет на четырех площадках

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). 9 сентября в Набережных Челнах состоится «Камский веломарафон». Массовое мероприятие пройдет на четырех площадках, начало в 10.30. Как сообщили в пресс-службе челнинской мэрии, поучаствовать в марафоне приглашаются все желающие независимо от пола и возраста — заезды будут организованы для всех возрастных групп.

Дошкольники Автозаводского и Центрального района будут соревноваться на стадионе ДЮСШ «Виктория», а для дошкольников Комсомольского района отведена территория у стадиона «Строитель». Дошкольники будут соревноваться в двух возрастных группах: до 4 лет — на 100-метровой дистанции, 5 — 7 лет — на 400-метровой.

В парк культуры и отдыха поселка ГЭС приглашаются школьники Комсомольского района, люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения. Для каждой категории в парке будут организованы заезды на 2 км.

Основная программа будет проходить на городской набережной им. Фикрята Табеева. В нее включены заезды для сильнейших юношей и девушек на дистанции 5 тыс. метров.

Массовый заезд для всех желающих будет проходить также на 5 тыс. метров и начнется в 12.15.

Для того чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку в мандатную комиссию, которая работает ежедневно с 9 до 17 часов в шахматно-шашечном клубе «Этюд».