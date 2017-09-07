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09:46 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининград разработал пивной маршрут для болельщиков ЧМ-2018

Футбольных болельщиков, которые в следующем году приедут в Калининградскую область на матчи чемпионата мира по футболу, ждет необычная развлекательная программа.

Туристам предложат пройтись по маршруту «Пивная миля», сфотографироваться в местах для поцелуев и даже познакомиться с привидениями старого Кенигсберга. Любителям хмельного напитка предлагают пройти где-то два с половиной километра от ресторана «Тетка Фишер» до ресторана «Тироль», заходя по пути в другие пивные заведения и выпивая в каждом как минимум по кружке пенного. С собой из баров необходимо захватить подставки под пиво. Турист, посетивший все заведения «Пивной мили», может прийти в региональный информационно-туристический центр и обменять подставки на подарки. Что это будут за презенты, организаторы маршрута пока не раскрывают. Но говорят интригующе, что «призы будут настолько ценными, что побудят туристов приехать в Калининградскую область еще раз». В последнее время Калининград решил возродить пивные традиции Кенигсберга. Здесь не только наливают литовское и польское пиво, которое практически не продается в других российских регионах, но и варят свое — в небольших пивоварнях по старинным прусским рецептам.

Другой маршрут, получивший название «Ночной трамвай», заинтересует любителей мистики, которые тоже не захотят ложиться ночью спать. Он объединяет старинные фортификационные сооружения — колоритные мрачные постройки из красного кирпича, доставшиеся современному Калининграду в наследство от немецкого Кенигсберга. Проведут туристов и по городским подземельям, где, по слухам, привидения охраняют пропавшую Янтарную комнату.

Специальный маршрут «Места для поцелуев» предназначен для туристов, приехавших в регион со своей второй половинкой. На карте отмечены GPS-координаты точек, откуда получаются лучшие совместные селфи на фоне калининградских достопримечательностей.

Все эти особенности в регионе решили использовать, чтобы привлечь сюда следующим летом как можно больше футбольных болельщиков. Общие границы с Евросоюзом — замечательно. Это значит, что европейские любители спортивных зрелищ смогут приехать в Калининград на поезде, машине, автобусе и даже на велосипеде.

Игроки туристической отрасли самого западного российского региона решили сделать все, чтобы их гости не скучали при любом раскладе. Для футбольных болельщиков разработали разноплановые развлекательные программы.

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