Калининград разработал пивной маршрут для болельщиков ЧМ-2018
Футбольных болельщиков, которые в следующем году приедут в Калининградскую область на матчи чемпионата мира по футболу, ждет необычная развлекательная программа.
Футбольных болельщиков, которые в следующем году приедут в Калининградскую область на матчи чемпионата мира по футболу, ждет необычная развлекательная программа.
Туристам предложат пройтись по маршруту «Пивная миля», сфотографироваться в местах для поцелуев и даже познакомиться с привидениями старого Кенигсберга. Любителям хмельного напитка предлагают пройти
Другой маршрут, получивший название «Ночной трамвай», заинтересует любителей мистики, которые тоже не захотят ложиться ночью спать. Он объединяет старинные фортификационные сооружения — колоритные мрачные постройки из красного кирпича, доставшиеся современному Калининграду в наследство от немецкого Кенигсберга. Проведут туристов и по городским подземельям, где, по слухам, привидения охраняют пропавшую Янтарную комнату.
Специальный маршрут «Места для поцелуев» предназначен для туристов, приехавших в регион со своей второй половинкой. На карте отмечены
Все эти особенности в регионе решили использовать, чтобы привлечь сюда следующим летом как можно больше футбольных болельщиков. Общие границы с Евросоюзом — замечательно. Это значит, что европейские любители спортивных зрелищ смогут приехать в Калининград на поезде, машине, автобусе и даже на велосипеде.
Игроки туристической отрасли самого западного российского региона решили сделать все, чтобы их гости не скучали при любом раскладе. Для футбольных болельщиков разработали разноплановые развлекательные программы.