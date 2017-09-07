Калининград разработал пивной маршрут для болельщиков ЧМ-2018

Туристам предложат пройтись по маршруту «Пивная миля», сфотографироваться в местах для поцелуев и даже познакомиться с привидениями старого Кенигсберга. Любителям хмельного напитка предлагают пройти где-то два с половиной километра от ресторана «Тетка Фишер» до ресторана «Тироль», заходя по пути в другие пивные заведения и выпивая в каждом как минимум по кружке пенного. С собой из баров необходимо захватить подставки под пиво. Турист, посетивший все заведения «Пивной мили», может прийти в региональный информационно-туристический центр и обменять подставки на подарки. Что это будут за презенты, организаторы маршрута пока не раскрывают. Но говорят интригующе, что «призы будут настолько ценными, что побудят туристов приехать в Калининградскую область еще раз». В последнее время Калининград решил возродить пивные традиции Кенигсберга. Здесь не только наливают литовское и польское пиво, которое практически не продается в других российских регионах, но и варят свое — в небольших пивоварнях по старинным прусским рецептам.