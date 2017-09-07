Глава тольяттинского отряда ПСС не смог оспорить свое увольнение в областном суде

Спасатель попался на использовании в личных целях служебного транспорта, поломку которого он пытался оформить как произошедшую во время поисково-спасательных работ. Подчиненные Курени не стали скрывать, что аэроглиссер «Патруль» они доставили на базу груженый рыбой и сетями.

Первые проблемы у Курени возникли в начале этого года, когда выяснилось, что в декабре-январе он неоднократно корректировал график дежурств спасателей, не ставя об этом в известность оперативного дежурного и заместителя начальника по поисково-спасательной работе (ПСР).

Более того, сразу четыре спасателя во время рассмотрения дела Геннадия Курени в Центральном районном суде Тольятти сообщили, что о замене в графике дежурств, лежащем на столе в подсобном помещении, они могли узнать всего за 10 минут до начала смены. При том что графики сменности должны были доводиться до спасателей минимум за месяц до введения их в действие.

Действия начальника тольяттинского отряда были расценены как нарушение трудовой дисциплины, и его привлекли к дисциплинарной ответственности, ему был объявлен выговор.

За этим взысканием последовало еще одно, уже более серьезное. Куреню обвинили в использовании служебного транспорта в личных целях и выводе из строя аэросаней-амфибий «Патруль». В конце одного рабочего дня Геннадий Куреня уехал со спасательной станции, взяв на буксировку аэроглиссер. Через несколько часов, уже ночью, он вызвал дежурных спасателей, сообщив, что аэросани вышли из строя и им необходимо прибыть к нему, организовав ложные поисково-спасательные работы.

К утру аэросани «Патруль», загруженные рыбой и сетями, были доставлены к берегу. Однако скрыть истинные обстоятельства поломки служебного транспорта ему не удалось. В итоге в ГКУ воспользовались статьей Трудового кодекса, которая позволяет увольнять сотрудника за неоднократное неисполнение им трудовых обязанностей.

После этого он обратился в Центральный районный суд Тольятти за восстановлением в прежней должности. Куреня также просил отменить наложенные на него ранее дисциплинарные взыскания и возместить средний заработок за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Во время разбирательства районный суд пришел к выводу, что ЧП с санями не могло стать основанием для увольнения, так как на тот момент на Куреню еще не было наложено взыскание за нарушения с графиком дежурств.

Представители ГКУ СО «ПСС» нашли другое основание. Они ходатайствовали о применении последствий пропуска срока для обращения в суд, что являлось самостоятельным основанием для отказа Геннадию Курене в иске. Оспорить этот момент бывшему начальнику отряда не удалось, хотя он и предъявил в суд справку, что находился в этот момент на больничном.

Свидетели же сообщили суду, что после увольнения бывший начальник приезжал на станцию почти каждый день. Оказалось, что на расстоянии 50 метров от бывшего места работы у Геннадия Курени осталось подсобное хозяйство, где он разводил кур и цесарок. Да и на самой станции, как зафиксировано в решении суда, Куреня «фактически проживал».