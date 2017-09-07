Заморозки, грозы и сильный ветер ожидаются в Приангарье 8 сентября

О неблагоприятной погоде в ближайшие сутки в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели.

По прогнозам Гидрометцентра, 8 сентября местами по Приангарью пройдут сильные дожди и грозы. Кроме того, по региону пронесется ветер с порывами до 23 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +2, +7 градусов, в верхнеленских районах в пониженных формах рельефа возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов, в южных, центральных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +18,+23 градусов.