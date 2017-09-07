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09:55 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Приморья меняет режим работы

С 11. 09. 2017 изменен режим работы регистрационных пунктов МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по приему граждан, записавшихся через портал www. gosuslugi. ru, сообщает ИА «Deita. ru», г. Владивосток.

Источник: ДЕЙТА

г. Владивосток.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

г. Уссурийск.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

г. Находка.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

г. Арсеньев.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00).

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через портал, информирует ГИБДД Приморья.

Михаил Грач.

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