ГИБДД Приморья меняет режим работы
С 11. 09. 2017 изменен режим работы регистрационных пунктов МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по приему граждан, записавшихся через портал www. gosuslugi. ru, сообщает ИА «Deita. ru», г. Владивосток.
С 11. 09. 2017 изменен режим работы регистрационных пунктов МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по приему граждан, записавшихся через портал www. gosuslugi. ru, сообщает ИА «Deita. ru», г. Владивосток.
г. Владивосток.
Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Среда с 08:00 до 12:00.
В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
г. Уссурийск.
Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Среда с 08:00 до 12:00.
В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
г. Находка.
Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Среда с 08:00 до 12:00.
В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
г. Арсеньев.
Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.
Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00).
В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через портал, информирует ГИБДД Приморья.
Михаил Грач.