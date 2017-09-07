ГИБДД Приморья меняет режим работы

Источник: ДЕЙТА

г. Владивосток.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

г. Уссурийск.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

г. Находка.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Среда с 08:00 до 12:00.

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

г. Арсеньев.

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);.

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00).

В указанные дни осуществляется только прием граждан, записавшихся через портал, информирует ГИБДД Приморья.