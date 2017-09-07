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09:58 (мск), источник: АиФ Уфа

Парад в национальных костюмах пройдёт 7 сентября в столице Башкирии

Театрализованное представление состоится в рамках открытия VI фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык».

Источник: Башдрамтеатр

Театрализованное представление состоится на площади перед Башдрамтеатром в 17.00. Участниками действа станут представители 13 театров, прибывших в столицу Башкирии для участия в фестивале «Туганлык».

В связи с проведением костюмированного парада будет перекрыто движение с 6 ч. до 18 ч. по улице Театральной (на участке от Пушкина до З. Валиди), с 15 ч. до 18 ч. по улице З. Валиди (на участке от К. Маркса до Советской).

Всего в рамках театрального форума Уфа примет около 500 гостей, будут показаны 14 спектаклей 11 театров из Башкирии, Татарстана, Хакасии, Алтая, Чувашии, Балкарии, Киргизии, Азербайджана. Лучшие коллективы получат памятные призы — в этом году это будут стилизованные керамические мини-юрты.

Международный фестиваль тюркоязычных театров проводится в Уфе с 1991 года.

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