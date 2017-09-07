С 8 сентября в центре Волгограда начнут перекрывать улицы ко Дню города
Ограничение движения будет связано с проведением
Ограничение движения будет связано с проведением
В Центральном районе Волгограда 8,9 и 10 сентября перекроют ряд улиц в связи с празднованием Дня города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 8 сентября до 19:00 9 сентября будет ограничен проезд на площади Павших Борцов и на дороге от улицы Мира в границах улиц Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспекта Ленина.
С 20:00 8 сентября до 24:00 10 сентября перекроют улицы Краснознаменскую, Советскую, Комсомольскую, проспект Ленина. Подробнее об ограничении можно узнать здесь.