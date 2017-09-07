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10:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

С 8 сентября в центре Волгограда начнут перекрывать улицы ко Дню города

Ограничение движения будет связано с проведением культурно-массовых мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

В Центральном районе Волгограда 8,9 и 10 сентября перекроют ряд улиц в связи с празднованием Дня города.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 8 сентября до 19:00 9 сентября будет ограничен проезд на площади Павших Борцов и на дороге от улицы Мира в границах улиц Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспекта Ленина.

С 20:00 8 сентября до 24:00 10 сентября перекроют улицы Краснознаменскую, Советскую, Комсомольскую, проспект Ленина. Подробнее об ограничении можно узнать здесь.

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