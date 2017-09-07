Как ошибка департамента мэрии чуть не лишила новосибирцев зоны отдыха

Новосибирские общественники отстаивают земельный участок, который власти едва не перевели из зеленой зоны города в деловую.

Речь идет о пустыре, расположенном в микрорайоне Щ Советского района Новосибирска. Земля находится в федеральной собственности. 27 июня 2017 года территориальное управление Росимущества выставило участок пустыря площадью 2,5 гектара на торги. Аукцион назначили на 8 августа 2017-го.

Узнав о том, что участок отдают под застройку, жильцы окрестных улиц оказались в полном недоумении, ведь городские власти обещали разбить на этом месте сквер.

— Решение обустроить сквер на пустыре было принято еще в 2010—2011 годах, когда мэрия и СО РАН договорились о передаче участка общей площадью 5,3 гектара в ведение муниципалитета, — сообщил корреспонденту «РГ» общественник Ерлан Байжанов, возглавивший инициативную группу жителей микрорайона Щ. — Передача земли идет весьма неспешно, с той поры многое изменилось: участок перешел от СО РАН в ведение теруправления Росимущества, а рынок Нижней зоны Академгородка, занимавший половину площади, закрылся.

К слову, постановлением мэрии города Новосибирска от 22 марта 2017 года N 1168 было зафиксировано резервирование земель по улице Российской в Советском районе Новосибирска для муниципальных нужд в границах озелененной территории общего пользования.

Инициативная группа отправила вместе с собранными подписями новосибирцев обращение к президенту России, мэру Новосибирска и депутатам Госдумы РФ с просьбой содействовать отмене аукциона. И 14 июля он был отменен — соответствующее распоряжение подписала заместитель руководителя территориального управления Росимущества Надежда Кадималиева. Выяснилось, что в ситуацию вмешался муниципалитет.

«Знаю, жителей Академгородка встревожила информация, что территория, которую мы планировали отдать под сквер, может быть сдана в аренду частным лицам. Обсудил этот вопрос с территориальным управлением Росимущества, рассказал о наших планах по благоустройству зеленой зоны. Очень приятно, что ведомство поддержало инициативу города и жителей Академгородка. Теперь появляется реальная возможность на заброшенной территории благоустроить уютный сквер для отдыха горожан», — написал 17 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсети.

Тем не менее в этот же день общественники провели митинг, на котором были сформулированы новые требования: добиться передачи земли в муниципальную собственность и перевода участка из зоны ОД-1 (общественно-деловая, допускающая строительство, в том числе жилых домов) в зону Р-2 (рекреационная).

Предложение передали в городскую администрацию. Ответ был обескураживающим — 23 августа появилось постановление мэрии N 3988, подписанное Анатолием Локтем, согласно которому перезонирование невозможно, так как противоречит генеральному плану города.

Общественники были готовы снова выйти на митинги. Но уже через два дня Анатолий Локоть отменил свое постановление — как выяснилось, во всем виновата «техническая ошибка».

Эксперты отмечают, что ответственность за казус несет профильное подразделение мэрии — департамент строительства и архитектуры, возглавляемый Алексеем Кондратьевым, которому, кстати, мэр и поручил исполнить свое новое постановление об отмене старого.

Далее городские власти объявили о проведении 5 октября 2017 года публичных слушаний о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки города Новосибирска», на которые, в частности, вынесен вопрос о зонировании участка в микрорайоне Щ. Однако при этом предложено изменить его статус с ОД-1, но не на Р-2 (на чем настаивают общественники), а на ОД-4.1, допускающий строительство торговых и складских зданий.

Мэру вновь пришлось публично прокомментировать ситуацию в соцсетях.

«От этого наши планы по обустройству сквера не меняются. Предложение пока пришлось сформулировать в параметрах, предусмотренных генпланом города. Чтобы выйти на перезонирование в Р-2, призываю заинтересованных жителей, не дожидаясь слушаний в октябре, откликнуться на приглашение администрации Советского района, собраться и письменно зафиксировать инициативу по переводу территории в зону озеленения», — написал Анатолий Локоть.

Состоявшиеся 30 августа в администрации Советского района предварительные слушания подтвердили готовность муниципальных властей учесть мнения горожан. Начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталий Столбов заявил, что жители Академгородка могут подавать в письменной форме предложения о переводе участка из зоны деловой застройки ОД-1 в «зеленую» зону Р2.

Мнение

Ерлан Байжанов, руководитель инициативной группы жителей микрорайона Щ: