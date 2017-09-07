В бельцкой больнице врачи отказываются работать из-за низких зарплат

В бельцкой больнице занято 75% мест. А половина специалистов — пенсионеры. «Нужны специалисты всех профилей. Прежде всего, офтальмологи, их особенно не хватает. Люди простаивают в очередях на консультацию. У нас в больнице только один врач, нужны еще двое или даже трое специалистов», — отметил замдиректора больницы в Бельцах Михаил Лысый.

«Буквально недавно из приемного покоя уволились два специалиста. Один будет работать в Клуже, а молодая женщина, очень хороший специалист, уехала в Германию», — сказала заведующая педиатрическим отделением Мария Нямцу.



Врачи-резиденты говорят, что ищут места с более высокой зарплатой. Зачастую они уезжают в Румынию, где начинающие специалисты получают 600 евро в месяц. У нас в Молдове зарплата такого врача составляет примерно 1800 леев.



«Каждый день езжу в Бельцы из Глодян. У нас есть коллеги, которые приезжают из Сорок, из Фэлешт. Есть и такие, которые снимают в Бельцах квартиры, но без помощи родителей. С нашими зарплатами невозможно содержать семью, особенно если есть дети», — рассказал врач-резидент больницы Бельц Петр Городецкий.



«Если финансовая ситуация не улучшится, тоже уйду, как и другие коллеги. Тем более, что нашим медикам очень легко устроиться в Румынии», — отметила врач-резидент больницы Бельц Ирина Туртуряну.



Нехваткой персонала недовольны и пациенты.



По словам администрации больницы, удержать молодых специалистов можно только, предоставив им жильё. Но служебных квартир у учреждения нет.



«Пусть передадут больнице одно из общежитих медицинского колледжа. Мы найдем инвесторов и сможем предоставить резидентам место для жилья», — сказал директор больницы Бельц Сергей Ротару.



В муниципальной больнице Бельц работают 1830 сотрудников, в том числе 319 врачей.