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13:11 (мск), источник: Publika.md

В бельцкой больнице врачи отказываются работать из-за низких зарплат

В муниципальной больнице Бельц не хватает врачей. В частности — педиатров, онкологов, офтальмологов, анестезиологов и других специалистов. Всего вакантно 28 мест.

Большинство резидентов отказываются работать из-за низких зарплат.

В бельцкой больнице занято 75% мест. А половина специалистов — пенсионеры.

«Нужны специалисты всех профилей. Прежде всего, офтальмологи, их особенно не хватает. Люди простаивают в очередях на консультацию. У нас в больнице только один врач, нужны еще двое или даже трое специалистов», — отметил замдиректора больницы в Бельцах Михаил Лысый.

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«Буквально недавно из приемного покоя уволились два специалиста. Один будет работать в Клуже, а молодая женщина, очень хороший специалист, уехала в Германию», — сказала заведующая педиатрическим отделением Мария Нямцу.

Врачи-резиденты говорят, что ищут места с более высокой зарплатой. Зачастую они уезжают в Румынию, где начинающие специалисты получают 600 евро в месяц. У нас в Молдове зарплата такого врача составляет примерно 1800 леев.

«Каждый день езжу в Бельцы из Глодян. У нас есть коллеги, которые приезжают из Сорок, из Фэлешт. Есть и такие, которые снимают в Бельцах квартиры, но без помощи родителей. С нашими зарплатами невозможно содержать семью, особенно если есть дети», — рассказал врач-резидент больницы Бельц Петр Городецкий.

«Если финансовая ситуация не улучшится, тоже уйду, как и другие коллеги. Тем более, что нашим медикам очень легко устроиться в Румынии», — отметила врач-резидент больницы Бельц Ирина Туртуряну.

Нехваткой персонала недовольны и пациенты.

По словам администрации больницы, удержать молодых специалистов можно только, предоставив им жильё. Но служебных квартир у учреждения нет.

«Пусть передадут больнице одно из общежитих медицинского колледжа. Мы найдем инвесторов и сможем предоставить резидентам место для жилья», — сказал директор больницы Бельц Сергей Ротару.

В муниципальной больнице Бельц работают 1830 сотрудников, в том числе 319 врачей.

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