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11:50 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге 9 сентября откроют памятник всем российским полярникам

Монумент представляет собой фигуру человека в теплой меховой одежде с двумя собаками.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Памятник всем российским полярникам прошлого, настоящего и будущего откроют у здания Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ) 9 сентября на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В четверг пройдет установка памятника, сообщил ТАСС инициатор создания монумента, член «Клуба полярников» Игорь Бутвина.

Этому событию посвятят полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, который произведут в четверг сотрудники ААНИИ.

«На камне рядом с памятником высечена надпись: “Тем, кто шел первым, тем, кто идет сейчас, тем, кому еще предстоит пройти”. Это памятник всем людям, объединенным идеей исследования полярных территорий, памятник самой идее полярных исследований, тому, чтобы она не угасла», — сказал Бутвина.

Собеседник агентства уточнил, что в России «есть памятники первооткрывателям, известным полярникам, а памятника, который объединил бы всех, до настоящего момента не было». Центром композиции стала бронзовая фигура двухметрового человека в теплой меховой одежде. Рядом расположились две собаки — неизменные участники полярных экспедиций. Постамент из белого гранита выполнен в виде большой глыбы льда, полярник всматривается вдаль, а сама композиция обращена к северу.

«При работе над памятником передо мной был образ “белого безмолвия”: пространство, торосы и между ними человек», — рассказал ТАСС главный скульптор проекта Борис Сергеев.

Над памятником полярникам он работал в соавторстве с живописцем Василием Суховым и скульптором Ольгой Панкратовой.

По словам главного скульптора, фигура полярника — собирательный образ. Авторы пересмотрели много материалов в Музее Арктики и Антарктики, в Арктическом и антарктическом НИИ, отбирая и внося в композицию характерные черты.

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